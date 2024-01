Wybuch Aryny Sabalenki. Puściły nerwy, a potem zaskoczyła. Brawo, brawo

Mecz Aryny Sabalenki (2. WTA) z Coco Gauff (4. WTA) w półfinale Australian Open nazywano przedwczesnym finałem pierwszego Wielkiego Szlema w 2024 roku. Faworytką była Białorusinka, która po drodze do tego spotkania nie straciła nawet seta. W wielkim hicie to druga zawodniczka świata okazała się lepsza, chociaż też miała swoje problemy.

Aryna Sabalenka pokonała Coco Gauff w półfinale Australian Open

Sabalenka świetnie zaczęła mecz od prowadzenia 2:0, ale dała dogonić się rywalce. Później jednak znów podkręciła tempo i wyszła na prowadzenie 5:2, ale Gauff zdołała doprowadzić do kolejne remisu. Wówczas Białorusinka była niezwykle sfrustrowana, krzyczała i momentami miała nawet łzy w oczach. Po meczu przyznała, że był to bardzo trudny moment.

- Myślę, że byłam w stanie skupić się na sobie i poruszać się dobrze na korcie. Byłam gotowa na wszystko i to był klucz do wygranej. Dodatkowo miałam gigantyczne wsparcie od kibiców. Bardzo wam za to dziękuję - powiedziała już po zakończeniu spotkania.

Finalnie w pierwszym secie potrzebny był tie-break i w nim to Sabalenka okazała się lepsza. W drugim secie wiceliderka rankingu WTA również miewała problemy, ale wygrała partię nieco łatwiej z wynikiem 6:4. Przyznała jednak, że mecze z rywalką z USA są dla niej zawsze bardzo trudne.

- To zawsze są niesamowite mecze, bo Coco jest fantastyczną zawodniczką. Uwielbiam z nią grać, bo zarówno wygrane, jak i przegrane to świetne partie. Mam nadzieję, że jeszcze wiele razy spotkamy się w finałach i mam nadzieję, że to ja wygram wszystkie z nich - żartowała 25-latka.

Sabalenka wsparła kobiety i dzieci. Piękny gest po meczu z Gauff

Wywiad z Sabalenką na korcie przeprowadzała była tenisistka Jelena Dokić. I już na samym starcie rozmowy obie rozbawiły publiczność. Dokić, widząc uśmiech Białorusinki, zapytała: "Dlaczego zawsze się uśmiechasz, jak mnie widzisz?". - Po prostu cię uwielbiam. Ostatnim razem dałam ci mój ręcznik i powiedziałam, że to na szczęście i jak widać, działa - odpowiedziała natychmiast Sabalenka.

Australijka postanowiła wykorzystać moment i poprosiła rozmówczynię o podpisanie dwóch turniejowych ręczników, by te mogły trafić na aukcję charytatywną. Sabalenka zgodziła się bez wahania.

Podpisane przez Sabalenkę ręczniki trafią na aukcję, a wylicytować je będą mogli nawet kibice. Zebranie pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie kobiet i dzieci, które padły ofiarą przemocy domowej.

Aryna Sabalenka dzięki wygranej z Coco Gauff już drugi raz z rzędu zameldowała się w finale Australian Open i będzie próbowała bronić tytułu sprzed roku. Jej rywalką będzie zwyciężczyni starcia Dajany Jastremskiej (93. WTA) z Qinwen Zheng (15. WTA).