Wszystko jasne! Sabalenka poznała rywalkę w finale Australian Open

Nikt nie spodziewał się takiego składu drugiego półfinału singla kobiecego turnieju Australian Open 2024. W meczu o finał zmierzyły się kwalifikantka z Ukrainy Dajana Jastremska oraz Chinka Qinwen Zheng. Zheng była faworytką z racji rankingu (obecnie 15. miejsce WTA), ale Jastremska (93. WTA) wyeliminowała z imprezy w Melbourne m.in. mistrzynię Wimbledonu Marketę Vondrousovą i absolutnie nie można było jej skreślać.

Obecność Zheng na tak zaawansowanym etapie rozgrywek AO zaskakuje, choć trzeba pamiętać, że chińska tenisistka została w grudniu wybrana przez organizację WTA w kategorii "zawodniczka, która zrobiła największy progres w ostatnim sezonie". Poprzednie miesiące należały do jej najlepszych w karierze, na początku stycznia była nawet 13. na świecie.

Obie tenisistki nigdy nie grały w wielkoszlemowym półfinale i zgodnie z przewidywaniami początek meczu był bardzo nerwowy. Jastremska zaczęła agresywnie, szybko przełamała Zheng. Kolejne błędy Ukrainki sprawiły jednak, że po kilku minutach z jej przewagi nic nie zostało (2:2).

Jastremska nie wytrzymała fizycznie

Gdy wydawało się, że zawodniczki nieco uspokoiły się, skupiły na własnym podaniu, Jastremska znów zaczęła popełniać błędy i to Zheng pierwszy raz wyszła na prowadzenie. 4:3 i po przerwie jej serwis, ale ta przerwa trwała znacznie dłużej niż zwykle.

Ukrainka po siódmym gemie poprosiła o pomoc medyczną. Widać było, że zaczyna odczuwać ból. Na korcie pojawił się fizjoterapeuta, dopiero po kilku minutach zawodniczki wróciły do gry.

Jastremska tuż po powrocie miała szansę odrobić stratę, ale rywalka dobrze obroniła się serwisem i nic nie wyszło z break pointa. Zheng poczuła, że to jest ten moment w secie, gdy może zbudować sobie przewagę. Tak też się stało - do końca nie oddała prowadzenia i wygrała partię 6:4.

Drugi set wyglądał podobnie - najpierw nerwy z obu stron i próba sił, która z tenisistek wytrzyma wymianę ciosów. Jastremska straciła podanie, potem jednak przełamała Zheng. Do stanu 3:3 Ukrainka utrzymywała się w grze, ale siódmy gem ponownie okazał się przełomowy.

Zheng drogą rodaczki

Jastremska przegrała wtedy swój serwis bardzo gładko, bez choćby jednego wygranego punktu. Popisowa była ostatnia akcja, w której Zheng wytrzymała napór rywalki, przejęła inicjatywę i zmusiła Ukrainkę do błędu. Od stanu 4:3 Chinka nie oddała już pola rywalce. Była spokojniejsza, lepsza w najważniejszych wymianach, mniej psuła, pomagał jej serwis do środka. Jastremska prawdopodobnie nie wytrzymała też fizycznie, co nie może dziwić. Licząc z kwalifikacjami rozegrała w ostatnich dniach w Melbourne aż dziewięć spotkań.

Zheng wygrała 6:4, 6:4 i pierwszy raz w karierze wystąpi w spotkaniu finałowym Wielkiego Szlema. Idzie drogą swojej rodaczki Li Na, która 2011 roku wygrała w singlu Roland Garros, a trzy lata później Australian Open. W sobotnim finale w Melbourne Qinwen Zheng zmierzy się z Aryną Sabalenką. Białorusinka pokonała w pierwszym czwartkowym półfinale Coco Gauff 7:6, 6:4. Sabalenka broni tytułu AO. Transmisja z finału w Eurosporcie od 9.30, relacja w Sport.pl.

