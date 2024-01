Gauff przekroczyła granicę. Rekord. Kosmiczna prędkość

Aryna Sabalenka (2. WTA) i Coco Gauff (4. WTA) w 2023 roku mierzyły się w finale US Open, gdzie lepsza okazała się Amerykanka. Dlatego też ich spotkanie w półfinale Australian Open nazywano przedwczesnym finałem i zapowiadano kapitalną walkę na korcie. Wiadomo było, że obie zawodniczki będą musiały wejść na wyżyny swoich umiejętności. Właśnie to zrobiła Gauff już w pierwszym secie.

Absolutny rekord prędkości serwisu. Coco Gauff przeszła ludzkie pojęcie

Już w pierwszym secie obie zawodniczki zaprezentowały kibicom kapitalny tenis i musiały rozstrzygnąć wynik w tie-breaku. Wcześniej jednak Sabalenka miała przewagę gemów 5:2, a Gauff musiała wrócić do spotkania. Znacznie pomogły jej w tym atomowe serwisy.

Jedna z zagrywek Amerykanki poszybowała na stronę Sabalenki z prędkością 201 km/h. To absolutny rekord tegorocznego Australian Open. Gauff tym serwisem pobiła samą siebie, ponieważ poprzedni najszybszy serwis należał do niej i pędził z prędkością o trzy kilometry na godzinę mniejszą.

Co ciekawe, średnia prędkość pierwszego serwisu w żeńskim tenisie to około 170-180 km/h, a z prędkością serwisu Gauff zagrywają najczęściej mężczyźni. To pokazuje, jak dobrymi warunkami fizycznymi i ogromną siłą obdarzona jest czwarta zawodniczka rankingu WTA.

Coco Gauff pobiła rekord tegorocznego Australian Open, ale do rekordu wszech czasów zabrakło jej naprawdę sporo. Najszybszy serwis w żeńskim tenisie posłała Georgina Garcia Perez. Hiszpanka w 2018 roku na Węgrzech zagrała piłkę z prędkością dokładnie 220 km/h. Gauff na liście wszech czasów zajmuje 10. miejsce, ponieważ podczas US Open w 2022 roku serwowała z prędkością 206 km/h.

Niestety nawet tak atomowy serwis nie pomógł Coco Gauff w ograniu Aryny Sabalenki. Amerykanka przegrała 6:7(2), 4:6 i to Białorusinka zameldowała się w finale Australian Open drugi rok z rzędu.