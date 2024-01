Złe wieści dla Świątek, świetne dla Sabalenki. Oto ranking WTA Live po półfinale AO

Tylko dwa spotkania zostały do zakończenia kobiecych zmagań w Australian Open. W pierwszym meczu półfinałowym Aryna Sabalenka (2. WTA) zmierzyła się z Coco Gauff (4. WTA). Białorusinka z jednej strony szła jak burza i była niepokonana w Australian Open od czasu zeszłorocznego turnieju w Melbourne, a Amerykanka ostatnią porażkę w turnieju wielkoszlemowym poniosła podczas Wimbledonu.

Dzisiejszy mecz Sabalenki z Gauff był niejako rewanżem za finał ubiegłorocznego US Open. Wtedy to Gauff była górą, wygrała 2:6, 6:3, 6:2 i tym samym sięgnął po pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Mecz w Melbourne miał jednak zupełnie inny przebieg i zakończył się wygraną Aryny Sabalenki 7:6(7-2), 6:4 i to Białorusinka powalczy w niedzielę o obronę tytułu sprzed roku.

Aryna Sabalenka obroniła drugie miejsce w rankingu WTA i goni Igę Świątek

A jak ten mecz wpłynie na ranking WTA? Jeszcze przed tym spotkaniem było pewne, że po Australian Open liderką pozostanie Iga Świątek (1. WTA), a z czołowej trójki wypadnie Jelena Rybakina (3. WTA). Kazaszka straciła 1230 punktów za ubiegłoroczny finał turnieju w Melbourne, w którym przegrała z Sabalenką.

Z kolei 25-latka broniła punktów za zeszłoroczną wygraną. Gdyby przegrała z Gauff to spadłaby na trzecie miejsce w rankingu WTA i to Amerykanka znajdowałaby się tuż za plecami Igi Świątek. Tak się jednak nie stało i w rankingu Live pierwsza trójka to: Iga Świątek, Aryna Sabalenka i Coco Gauff.

Aktualnie Świątek ma 9770 punktów, a Sabalenka 8205. Jeśli Białorusince uda się wygrać finał Australian Open to będzie miała już 8905 punktów. To sprawi, że będzie deptała po piętach polskiej tenisistce, co może zwiastować powtórkę sprzed roku, gdy Sabalenka goniła Świątek w rankingu i udało jej się wskoczyć na kilka tygodni na pierwsze miejsce podczas US Open.

Kolejne notowanie zostanie opublikowane przez WTA w poniedziałek 29 stycznia.

Ranking WTA Live (stan na 25 stycznia):

1. Iga Świątek - 9770 pkt

2. Aryna Sabalenka - 8205 pkt

3. Coco Gauff - 7200 pkt

4. Jessica Pegula - 5705 pkt

5. Jelena Rybakina - 5688 pkt

6. Ons Jabeur - 4076 pkt

7. Marketa Vondrousova - 3846 pkt

8. Maria Sakkari - 3710 pkt

9. Karolina Muchova - 3520 pkt

10. Qinwen Zheng - 3430 pkt

...

51. Magdalena Fręch - 1185 pkt

56. Magda Linette - 1126 pkt.

W drugim półfinale Australian Open Dajana Jastremska (93. WTA) zmierzy się z Qinwen Zheng (15. WTA). Finał zostanie rozegrany w sobotę 27 stycznia.