Aryna Sabalenka (2. WTA) jest w świetnej formie podczas trwającego Australian Open. Białorusinka nie przegrała żadnego seta i straciła zaledwie 16 gemów. Od początku turnieju udowadnia, że znajduje się na dobrej drodze do obrony tytułu w Melbourne. - W zeszłym roku Iga wygrała tyle setów 6:0, że jednym z moich celów jest spróbować się do niej zbliżyć. Jestem po prostu bardzo zadowolona z poziomu, na jakim gram do tej pory - mówiła tenisistka po meczu trzeciej rundy, w którym pokonała 6:0, 6:0 Ukrainkę Łesię Curenko (33. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Hurkacz trafił najlepiej, jak mógł. "To jest na plus dla Huberta"

Jej rywalką w drodze do finału Australian Open była Amerykanka Coco Gauff (4. WTA), która straciła seta w turnieju dopiero w ćwierćfinale przeciwko Ukraince Marcie Kostiuk, a wcześniej wyeliminowała m.in. Magdę Fręch (69. WTA). Gauff jednak nie przekonywała w Melbourne tak jak Sabalenka, więc to Białorusinka była uważana przed meczem za faworytkę.

Wiceliderka rankingu miała też znakomitą szansę na rewanż na Gauff za porażkę w finale US Open w 2023 roku. Tam Sabalenka wygrała pierwszego seta 6:2, ale potem w dwóch kolejnych setach zwyciężyła Amerykanka. - Zaczynam tracić wiele łatwych uderzeń. Dobra wiadomość jest taka, że to ja przeciwko sobie. Złe jest to, że nadal mam te problemy, grając przeciwko sobie - komentowała wówczas Sabalenka.

Z 5:2 na 5:6. Kryzys Sabalenki. Ale to ona wygrała seta

W czwartkowym półfinale Sabalenka od początku chciała udowodnić swoją dominację w Melbourne. Bez trudu wygrała pierwszego gema serwisowego, a potem szybko uzyskała przewagę przełamania, głównie dzięki dwóm podwójnym błędom serwisowym rywalki. Nie trwało to jednak długo, bo Gauff błyskawicznie odpowiedziała i wykazała się sprytem przy siatce. Sabalenka oczywiście grała bardzo siłowo, ale znów szybko miała przewagę przełamania, bo liczba podwójnych błędów u rywalki stopniowo zaczęła się zwiększać. Aryna prowadziła nawet 5:2.

Gauff zaczęła się jednak rozkręcać i adaptować do warunków w Melbourne. Odrobiła stratę przełamania, wygrała cztery gemy z rzędu i prowadziła 6:5. Ostatecznie wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku, wygranym przez Sabalenkę 7:2. W grze Białorusinki nie było jednak widać spokoju, choćby w akcjach przy siatce, gdzie mogła lepiej zachować się przy wolejach. W jednej z akcji miała też odkryty kort, a wyrzuciła piłkę poza linię. Widać było, że Sabalenka w tym meczu walczy nie tylko z Gauff, ale też sama ze sobą.

To mógł być świetny start Sabalenki. Ostatecznie przełamała i wygrała

Sabalenka mogła dobrze wejść w drugiego seta, gdy w pierwszym gemie serwisowym rywalki miała dwa break pointy. Wtedy jednak Białorusinka znowu zepsuła prostego woleja, a drugi break point Gauff obroniła asem. Ostatecznie Coco obroniła własne podanie. Aż do siódmego gema serwująca zawodniczka bez większych problemów wygrywała swoje gemy. We wspomnianym gemie Sabalenka znów miała break pointa, ale nie trafiła w kort. Gauff ostatecznie zdołała utrzymać własne podanie, ale sama ani razu nie miała możliwości, by przełamać Sabalenkę w tym secie.

Do przełomu doszło w dziewiątym gemie, w którym Sabalenka grała naprawdę dobrze. Pierwszy break point został obroniony przez Gauff dzięki siłowym zagraniu, ale za drugim razem Białorusinka była już bezlitosna. Ostatecznie po niewiele ponad 100 minutach i po drugim meczbolu Sabalenka wygrała 7:6, 6:4 i po raz drugi z rzędu zagra w finale Australian Open. Udanie zrewanżowała się na Gauff za porażkę w finale zeszłorocznego US Open.

Rywalką Sabalenki w meczu o tytuł w Melbourne będzie zwyciężczyni spotkania Dajana Jastremska - Qinwen Zheng.