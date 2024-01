Nikt tak nie podzielił świata tenisa, jak on. Potężna burza. "Szczur"

Od początku Australian Open za Alexandrem Zverevem ciągnie się sprawa nadchodzącego procesu ws. znęcania, którego miał dopuścić się na byłej partnerce. Niemiecki tenisista awansował do półfinału turnieju w Melbourne, co nie podoba się znacznej grupie fanów tenisa, według których Zverev nie powinien zostać dopuszczony do gry. Po ostatnim meczu Niemca doszło do kontrowersyjnych scen i wybuchła burza w sieci.

4 screen - https://www.youtube.com/watch?v=IRuw4NrUhnE&ab_channel=AustralianOpenTV Otwórz galerię Na Gazeta.pl