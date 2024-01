Zaskakujące zachowanie Ukrainki w AO. Rodzina reaguje. "Niestety"

Ukrainka Jelizaweta Kotliar przegrała 2:6, 4:6 z Rosjanką Władą Minczewą podczas 1. rundy wielkoszlemowego, juniorskiego Australian Open. Po spotkaniu podała rękę zwyciężczyni. To zupełnie inne zachowanie niż to, które zaprezentowała, chociażby Łesia Curenko w starciu z Aryną Sabalenką podczas seniorskiej edycji turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Ukrainka podała ręce Rosjance. Jej ojciec musiał się tłumaczyć

Kotliar znalazła się w ogromnym ogniu krytyki. Sprawą zajęło się nawet Ministerstwo Młodzieży i Sportu w Ukrainie. Najnowsze wieści w tej sprawie podał portal tennisupdate.com. Głos w sprawie zabrał ojciec zawodniczki. - Liza ma dopiero 16 lat i nie ma prawdziwego doświadczenia w grze w tak znaczących zawodach, jak turnieje wielkoszlemowe, czyli sam szczyt zarówno tenisa zawodowego, jak i juniorskiego – powiedział.

Konstantin Kotliar zwrócił uwagę, że atmosfera turnieju nakłada na zawodniczki dodatkową, dużą presję.

- Niestety moja córka nie czuła się spokojna, jej emocje rosły, przez co nie do końca kontrolowała swoje zachowanie. Rytuał pomeczowy wykonywała automatycznie, ściskając dłoń przeciwniczki, nie zdając sobie sprawy, że za siatką znajduje się przedstawiciel kraju, który zaatakował naszą ojczyznę - dodał mężczyzna.

Ojciec 16-latki podkreślił, że jego córka żałuje swojego zachowania i nie pozwoli, aby podobne sytuacje miały miejsce w przyszłości. - Zawsze będzie pamiętać, kto jest kim. Tak naprawdę jest szczerą patriotką Ukrainy, zawsze nią była, jest i pozostanie nią w przyszłości - skwitował.

O incydent zapytana została Dajana Jastremska (93. WTA), półfinalistka seniorskiego Australian Open. - Znacie Ukraińców, mamy swoje stanowisko. Nie podajemy sobie rąk, ale myślę, że ona jest jeszcze trochę młoda, nie tak doświadczona i może się to zdarzyć każdemu, kogo znacie. Nie mogę jej osądzać, bo nie wiem, co jej siedziało w głowie, więc czy zrobiła to celowo, czy nie, nie wiem, ale jestem pewna, że stoi po stronie Ukrainy. I jestem pewna, że po prostu stała się zbyt emocjonalna i zdezorientowana - powiedziała o młodszej koleżance.

W finale seniorskiego turnieju wciąż może dojść do ukraińsko-białoruskiego finału. Aryna Sabalenka (2. WTA) musi pokonać Coco Gauff (4. WTA), a wspomniana Jastremska wygrać z Quinwen Zheng (15. WTA). Półfinały odbywają się w czwartek 25 stycznia.