Brutalna ocena Igi Świątek. Nie miał litości. "Nie umiała i nie umie"

Hubert Hurkacz (9. ATP) ma za sobą najlepszy występ spośród Polaków na wielkoszlemowym Australian Open. Polak dotarł do ćwierćfinału, w którym finalnie przegrał po pięciu setach z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem (3. ATP). Najlepszy wynik w karierze osiągnęła Magdalena Fręch (69. WTA), która dotarła do czwartej rundy. Iga Świątek (1. WTA) z kolei odpadła już w trzeciej rundzie po porażce 6:3, 3:6, 4:6 z Czeszką Lindą Noskovą (50. WTA).

- Przyczyną tego, że Iga odpadła już w trzeciej rundzie jest albo źle przepracowany okres przygotowawczy, albo źle dobrany harmonogram meczów bezpośrednio przed Australian Open. Nie można jednak na niej wieszać psów za porażkę z Noskową, bo Czeszka zagrała po prostu wybitnie - uważa Artur Szostaczko, były trener Polki. A jak jej ostatnie miesiące ocenia jeden z komentatorów tenisa w Eurosporcie?

Świątek najnudniejszą liderką rankingu? "To jej najmocniejsza strona"

Karol Stopa był gościem podcastu Eurosportu podczas Australian Open. Komentator tenisa wypowiedział się na temat Świątek czy Hurkacza. Nawiązał m.in. do opinii, że Iga jest najnudniejszą liderką rankingu od czasów Marii Szarapowej. - Na Zachodzie pojawiły się takie głosy, że nie było takiej tenisistki, która potrafiłaby tylko uderzać z linii końcowej. Coś jest na rzeczy. Widzę, że z trenerem Wiktorowskim zaczęli jednak mocno pracować w ubiegłym roku nad zmianą proporcji. Jednak trzeba uważać z takimi rzeczami, z dokładaniem nowych elementów, bo coś można zgubić i poprawić - powiedział.

- Ale podoba mi się to, że co jakiś czas biegnie do siatki, próbuje dropszotów, nie wszystko wychodzi, ale idzie za tym. Jest takim typem osoby, która jak sobie coś postanowi, to będzie to realizowała. To jest jej najmocniejsza strona - dodaje Stopa. Co Świątek mogłaby wziąć od Hurkacza? - Hubert potrafi dość dobrze grać wolejem, niektóre jego zagrania spod siatki są rewelacyjne. Idze tego zdecydowanie brakuje, nie umiała woleja i nie umie. Wiem, że się uczy, ten element w jej grze się pojawia. Pod tym względem rok temu była bardzo nudną tenisistką - wyjaśnił komentator.

Ekspert wprost: Hurkacz musi być zbójem. "Przeprasza za to, że żyje"

Stopa postanowił też wskazać, czym Hurkacz mógłby się zainspirować z gry Świątek. Zdaniem eksperta Polak powinien być "zbójem". - Hubert powinien uczyć się od Igi zadziorności. Nie chodzi mi tu nawet o mentalność, bo ma ją nie najgorszą. Brakuje mu jednak pazura, instynktu zabójcy, a Iga to ma. Hubert jest grzecznym, ale niestety trochę rozlazłym młodzieńcem, który przeprasza za to, że żyje. To nie jest dobre podejście do uprawiania współczesnego sportu. Jeśli nie uruchomi w sobie tego "zbója", który wynika ze wzrostu, zasięgu ramion i długich nóg, to nie będzie ważnych pojedynków wygrywał - podsumował.