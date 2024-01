Takie wiadomości dostał Miedwiediew po meczu z Hurkaczem. "Zapłacisz"

Daniił Miedwiediew momentami słaniał się na nogach, ale ostatecznie to on, a nie Hubert Hurkacz, awansował do półfinału Australian Open. Polak przegrał 6:7(4-7), 6:2, 3:6, 7:5, 4:6. Po tym meczu wiele do powiedzenia mieli kibice w mediach społecznościowych. Skierowali dosadne słowa w kierunku Rosjanina.

4 Fot. REUTERS/Tracey Nearmy Otwórz galerię Na Gazeta.pl