McEnroe słowami o Sabalence wywołał gigantyczną burzę. Naprawdę to powiedział

Aryna Sabalenka na awans do półfinału Australian Open naczekała się wyjątkowo długo. Ale nie z powodu problemów z Barborą Krejcikovą, tylko przeciągających się wcześniejszych meczów. Białorusinka w końcu wyszła na kort we wtorek po godzinie 23 miejscowego czasu i szybko pokonała rywalkę z Czech 6:2, 6:3. Czekania do tak późnych godzin chciał jej oszczędzić John McEnroe, ale tylko naraził się na ostrą krytykę.

John McEnroe nic sobie nie robił ze zdania Sabalenki. Mocne słowa: "To szaleństwo"

Całe zamieszanie wynikło przez zbyt optymistyczne podejście organizatorów, którzy na wtorek na Rod Laver Arenie (największym korcie w Melbourne) zaplanowali aż cztery mecze. Poza tym rozpoczęli je później niż zwykle (po godz. 13 miejscowego czasu), bo wcześniej odbyły się tam mecze pokazowe z udziałem legend. Problem w tym, że spotkania Coco Gauff z Martą Kostiuk i Novaka Djokovicia z Taylorem Fritzem trwały łącznie prawie siedem godzin.

Do rozegrania zostały zaś mecze Aryny Sabalenki z Krejcikovą oraz Jannika Sinnera z Andriejem Rublowem. Paniom zaproponowano więc zmianę kortu na Margaret Court Arena. Te jednak odmówiły. Na wieść o tym McEnroe w studiu Eurosportu postawił sprawę jasno. - Organizatorzy powinni przełożyć spotkanie na inny kort. To szaleństwo, że zawodnicy mają wychodzić tak późno! Mecz Sinnera i Rublowa będzie długi i zacięty. Dla kibiców i zawodników jest to niesprawiedliwe. Skończą jak Miedwiediew o czwartej nad ranem. Organizatorzy powinni coś z tym zrobić - stwierdził bez ogródek.

McEnroe podpadł kobietom. Padły ostre oskarżenia. "Rażąca mizoginia"

Kibicom wcale się to jednak nie spodobało. Większość z nich nie potrafiła zrozumieć, dlaczego to właśnie mecz pań ma odbyć się na mniejszym obiekcie, a nie panów. "To kolejny dzień rażącej mizoginii w tenisowym świecie" - napisała jedna z użytkowniczek portalu X. "Dlaczego kobiety poproszono o zmianę kortu, skoro grają jako pierwsze? Zapytajcie mężczyzn, ich mecz będzie później. Głupotą jest w ogóle o tym dyskutować" - dodała inna.

W tym wypadku chodziło jednak nie tylko o równość płci, lecz także o poziom sportowy i dorobek Sabalenki. "Dlaczego obrończyni tytułu i numer dwa na świecie miałaby się dostosować, będąc jednocześnie jedyną zawodniczką, która i tak wykonała swoją pracę w mniej niż półtorej godziny" - dziwił się inny internauta. "Ogólnie rzecz biorąc, obwinianie za to kobiet zamiast organizatorów jest szalone. Poza tym weźmy pod uwagę, że jedna jest obrończynią tytułu, a druga też jest wielkoszlemową mistrzynią, wtedy to staje się jeszcze bardziej szalone" - podsumował następny.