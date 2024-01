Djoković i Sabalenka? Wideo krąży po sieci. Fani zachwyceni

Pierwszy wielkoszlemowy turniej w tym roku wchodzi w decydującą fazę. W półfinałach zameldowali się już Novak Djoković oraz Aryna Sabalenka, którzy do tej pory podczas Australian Open nie mają sobie równych. Co ciekawe, oboje są obrońcami tytułów wywalczonych w zeszłym roku. Szczególnie imponująca jest forma Białorusinki, która w pięciu rozegranych meczach na kortach w Melbourne nie straciła ani jednego seta.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Djoković i Sabalenka znów w akcji. Serb zareagował na propozycję "lekcji"

Przy okazji różnych turniejów Djoković i Sabalenka często spotykają się na korcie np. podczas meczów pokazowych. Wtedy to tenisiści uwielbiają urozmaicić sportową rozgrywkę, dodając do niej, chociażby humorystyczne czy ironicznie docinki, które kierują do siebie. Wówczas na ich twarzach zazwyczaj pojawia się szeroki uśmiech. Podobnie jest z kibicami, którzy uwielbiają ten duet. Jedno jest pewne - z Novakiem Djokoviciem i Aryną Sabalenką nigdy nie jest nudno.

Ostatnio w mediach społecznościowych ukazał się krótki filmik, na którym wiceliderka rankingu WTA popisała się umiejętnościami akrobatycznymi. Sabalenka ustawiła na głowie jednego z członków swojego sztabu plastikowy przedmiot, po czym zamaszystym kopnięciem, niczym w sportach walki, trafiła prosto w docelowy punkt.

Później wyczyn 26-latki próbował powtórzyć Djoković. 10-krotny triumfator AO ustawił na głowie członka sztabu bidon. Serb wziął zamach, jednak nie poszło mu zbyt dobrze. Nie zdołał nawet podnieść nogi na odpowiednią wysokość. Z tego powodu oficjalny profil Australian Open na Instagramie zasugerował mu, aby wziął lekcje od młodszej koleżanki, która najwyraźniej jest zdecydowanie lepiej rozciągnięta.

Na reakcję Novaka Djokovicia nie trzeba było czekać zbyt długo. 36-latek w komentarzu zamieścił dwa rozbawione emotikony, przez co można wnioskować, że chętnie przystałby na taką propozycję i sugestia go rozbawiła. Fani z pewnością chętnie zobaczyliby tenisistów podczas takiego treningu. Pod nagraniami pojawiło się mnóstwo komentarzy, wyrażających zachwyt wobec Djokovicia, jak i Sabalenki oraz ich specjalnej więzi.

Sabalenka się zawstydziła. Wszystko przez pośladki Djokovicia

To nie jedyna humorystyczna sytuacja z ostatnich dni z udziałem Sabalenki i Djokovicia. Jeszcze przed rozpoczęciem Australian Open oboje mieli okazję zagrać w pokazowym meczu. W pewnym momencie Serb stanął przed 26-latką, która pozwoliła sobie skomentować jego... pośladki. - Wow, ale mam piękny widok - wypaliła Białorusinka, po czym na trybunach rozległ się głośny śmiech.

W półfinałach Australian Open Novak Djoković zmierzy się z Jannikiem Sinnerem, a Aryna Sabalenka zagra z Coco Gauff.