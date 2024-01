Wielki nieobecny Australian Open się zagalopował. "Proszę nie rozpowszechniać bzdur"

Nick Kyrgios praktycznie stracił cały zeszły sezon przez kontuzję kolana. Wystąpił tylko w jednym spotkaniu, które zresztą przegrał. Problemy ze zdrowiem wyeliminowały go także z tegorocznego Australian Open, podczas którego został ekspertem i komentatorem Eurosportu. Jego przyszłość jest dziś jedną wielką niewiadomą.

Dwa sprzeczne komunikaty Kyrgiosa nt. kariery

Z jednej strony mamy słowa Kyrgiosa, który wydaje się być pogodzony z tym, że zbliża się koniec kariery, że nadejdzie szybciej, niż by tego oczekiwał. Wszystko przez kłopoty z kontuzjowanym kolanem, które trudno wyleczyć. Miał też kontuzję nadgarstka. Australijczyk nie może trenować na pełnych obrotach, ani tym bardziej grać w turniejach. Jedyny występ w minionym sezonie zanotował w czerwcu pierwszej rundzie turnieju na kortach trawiastych w Stuttgarcie. Wówczas przegrał z Chińczykiem Yibingiem Wu w dwóch setach 5:7, 3:6.

Kyrgios przekonuje, że jego serce rwie się do gry, że on ma wolę walki i chciałby dalej grać, bo wie, że może dotrzeć na sam szczyt rankingu ATP, ale nie może osiągnąć swoich celów przez zdrowie.

"W rzeczywistości jest część mnie, która wie, że mój czas w tym sporcie może dobiec końca. I nie mam nic przeciwko temu. Jestem na rozdrożu w mojej karierze i doszedłem do punktu, w którym życie po tenisie jest perspektywą, która mnie ekscytuje. Wiem, że mogę być jednym z najlepszych na świecie i wygrywać najważniejsze turnieje - o ile pozwoli mi na to moje ciało. Ogień wciąż płonie, ale to już nie wszystko" - oświadczył Kyrgios w publikacji na stronie gazety "The Sydney Morning Herald".

Australijczyk ma perspektywy na życie po zakończeniu kariery tenisisty. "Mógłbym podróżować po świecie, zarabiając naprawdę dobre pieniądze na komentowaniu sportu, robiąc takie rzeczy, jak teraz z moim talk-show, przeprowadzając wywiady z takimi facetami jak Gordon Ramsay i Mike Tyson" - stwierdził.

Kilka godzin później w środę zawodnik odniósł się do tej wypowiedzi, kontrując, że wcale nie zamierza kończyć kariery. Wręcz przeciwnie - planuje niedługo wrócić na kort.

- Uwaga... nie kończę kariery. Proszę nie rozpowszechniać tych bzdur. Wracam i wkrótce będę olśniewał na korcie. Tak, ostatni rok był trudny z powodu kontuzji kolana, kontuzji nadgarstka, ale jestem głodny jak zawsze, ciągle się rehabilituję, ćwiczę na siłowni. Powodem, dla którego komentuję i robię te wszystkie rzeczy wokół Australian Open, jest to, żebym wciąż czuł ten ogień i był jego częścią - powiedział w specjalnym filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych.

Kyrgios jednak nie podał żadnej konkretnej daty swojego powrotu i trudno przewidzieć, kiedy faktycznie wróci na kort.

W kwietniu Nick Kyrgios skończy 29 lat.