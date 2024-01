Wpadka organizatorów na AO. Nietypowy powód przeniesienia meczu

Chociaż uwaga większości kibiców tenisa skupia się na zmaganiach singlowych w Australian Open, to jednocześnie trwają zmagania deblowe, miksta czy juniorów. W jednym ze spotkań debla mężczyzn Rohan Bopanna w parze z Matthew Ebdenem zmierzyli się z duetem Maximo Gonzalez - Andres Molteni w ćwierćfinale turnieju w Melbourne.

Spotkanie rozpoczęło się na korcie nr 3 w Melbourne Park, ale zostało przerwane już w trzecim gemie pierwszego seta. Powód? Na korcie pojawiły się niewielkie "bąbelki", z czego jeden z nich znajdował się w polu serwisowym. A co to za bąbelki? To niewielkie wypuklenia, które pojawiły się na nawierzchni pokrytej pleksiglasem. To zmusiło prowadzącą zawody Louise Engzell do przerwania gry. Ostatecznie spotkanie zostało przeniesione na Margaret Court Arena, a Ebden i Bopanna wygrali spotkanie 6:4, 7:6(7-3).

- Gram tutaj od 13. roku życia i nie sądzę, żebym widział kiedykolwiek takie "bąble" na korcie. Czasami zdarzają się takie sytuacje na światowych kortach, ale tutaj to był pierwszy raz. Było to trochę zaskakujące i frustrujące, ponieważ byliśmy już rozgrzani i znajdowaliśmy się na korcie - mówił na konferencji prasowej Matthew Ebden.

Po czasie naprawiono usterkę i kolejne mecze mogły być już rozgrywane na korcie nr w Melbourne Park. Para Bopanna - Ebden awansowała do półfinału Australian Open, a to niestety nie udało się Janowi Zielińskiemu i Hugo Nysowi. Polsko-monakijski duet przegrał w ćwierćfinale 4:6, 6:7(3) z niemieckim duetem Yannick Hanfmann/Dominic Koepfer. Jednocześnie polski tenisista w duecie z Su-Wei Hsieh awansował do finału miksta w Melbourne.