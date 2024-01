Sensacja w AO. Niesamowity ćwierćfinał. Cudem doprowadził do IV seta

Mecz Carlosa Alcaraza (2. ATP) z Alexandrem Zverevem (6. ATP) zapowiadał się na jeden z najciekawszych, o ile nie najciekawszy ćwierćfinał tegorocznego Australian Open. Niemal do końca trzeciego seta wydawało się jednak, że będziemy świadkami sensacji w postaci błyskawicznego awansu Niemca.

Bo to Alcaraz był wyraźnym faworytem tego ćwierćfinału, ale przez pierwsze dwie godziny w niczym nie przypominał zawodnika, który w drodze do ćwierćfinału przegrał tylko jednego seta. Było to w drugiej rundzie, gdy Alcaraz pokonał Włocha - Lorenzo Sonego - 6:4, 6:7(3), 6:3, 7:6(3). W środę Hiszpan długo był jednak cieniem samego siebie.

Zverev mógł poczuć, że gra najłatwiejszy mecz w turnieju. W drodze do ćwierćfinału Niemiec zagrał dwa pięciosetowe mecze, a na korcie spędził o pięć godzin więcej niż Alcaraz. Mimo to w środę w dwóch pierwszych setach zdominował przeciwnika.

Pierwszego seta Zverev wygrał 6:1 po niespełna 30 minutach. 45 minut później Niemiec prowadził już 6:1, 6:3. Zverev grał pewnie jeden z lepszych meczów w życiu, ale w dominacji na korcie mocno pomagał mu Alcaraz. W dwóch pierwszych, krótkich setach Hiszpan popełnił aż 21 niewymuszonych błędów przy 12 uderzeniach kończących (dwóch w pierwszej partii!).

Kiedy w czwartym gemie trzeciego seta Zverev objął prowadzenie 4:1, a później 5:2 wydawało się niemal pewne, że Niemiec zdemoluje Alcaraza w niespełna dwie godziny. Zwłaszcza że Zverev przy stanie 5:3 serwował, by wygrać mecz. Ale wtedy w jego grze coś się zacięło.

Niemiec zaczął popełniać błędy, które wcześniej mu się nie zdarzały. Nieporównywalnie lepiej zaczął grać też Alcaraz, który w kilka chwil przeszedł na korcie niezwykłą przemianę. W ostatniej chwili Hiszpan pierwszy raz w meczu przełamał Zvereva, a chwilę później doprowadził do tie-breaka.

Ten, choć również lepiej zaczął się dla Niemca, ostatecznie został zdecydowanie wygrany przez Alcaraza (7:2).

Zverev świetnie zaczął też czwartego seta, bo już w pierwszym gemie przełamał rywala. Hiszpan błyskawicznie odpowiedział. Przy stanie 4:4 Niemiec znów odebrał serwis rywalowi. Chwilę później nie popełnił już błędu z trzeciej partii i wygrał mecz!

- To był niesamowity ćwierćfinał. Aż brakuje słów - mówili komentatorzy w studiu Eurosportu.

Dla Niemca to szósty w karierze awans do półfinału turnieju Wielkiego Szlema i drugi w Australian Open. Pierwszy raz w półfinale w Melbourne Zverev zagrał w 2020 r. W 2021, 2022 oraz 2023 r. Zverev grał w półfinale Rolanda Garrosa, a trzy lata temu zagrał też w półfinale US Open.

W półfinale Zverev zagra z Daniiłem Miedwiediewem, który w nocy z wtorku na środę polskiego czasu wyeliminował Huberta Hurkacza, wygrywając 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.