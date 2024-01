Tyle Hubert Hurkacz zarobił w Australian Open. Kwota, która zmienia życie

Spotkanie Huberta Hurkacza z Daniiłem Miedwiediewem trwało ponad cztery godziny i obfitowało w zwroty akcji. Polak w doskonałym stylu wrócił do gry, ale ostatecznie to jego rywal mógł cieszyć się z awansu do półfinału. Wygrana Rosjanina oznacza, że w starciach pomiędzy obydwoma tenisistami bilans jest wyrównany. Mają po trzy zwycięstwa na tenisowym koncie.

Wiadomo natomiast, ile na bankowe konto Huberta Hurkacza wpłynie po pierwszym tegorocznym wielkoszlemowym turnieju. Pula nagród została w tym roku powiększona. Przed rokiem wynosiła 76,5 miliona dolarów australijskich. W tym roku jest o 10 milionów wyższa.

Zwycięzca całego turnieju otrzyma aż 3,15 miliona dolarów australijskich. W przeliczeniu na złotówki to około 8 milionów brutto. Jednak nie tylko zwycięzca będzie mógł się cieszyć z pokaźnej nagrody. Hubert Hurkacz w Australii osiągnął swój drugi najlepszy wynik w karierze. Dalej dotarł tylko w 2021 roku w Wimbledonie. Zagrał wówczas w półfinale.

Tym razem zmagania zakończył na ćwierćfinale. Zawodnicy i zawodniczki, którzy odpadają na szczeblu mogą liczyć na 600 tysięcy dolarów australijskich, co w przeliczeniu daje blisko 1,6 miliona złotych brutto. Część kwoty zabierze jednak australijski fiskus. Obowiązujące prawo mówi o tym, że w Australii od każdego dolara powyżej kwoty 180 tysięcy AUD pobiera się 45 proc. podatku.

Pula nagród na Australian Open 2024