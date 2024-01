Hubert Hurkacz podsumowany. Taka jest prawda o Polaku

Ponad cztery godziny trwało starcie Huberta Hurkacza z Daniłem Miedwiediewem. Polski tenisista grał falami. Zaczął słabo, od straty podania, ale później stracie się wyrównało. W tiebreaku lepszy okazał się jednak Rosjanin. Kolejne dwa kwadranse były popisem Wrocławianina. W pełni zasłużenie wygrał drugą partię do dwóch, nie tracąc punktu po trafionym pierwszym serwisie.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Gdy wydawało się, że Miedwiediew słabnie, a Polak wciąż jest na fali wznoszącej, sytuacja na korcie się odwróciła. Trzeci zawodnik świata najpierw obronił dwa break pointy, a następnie przełamał Hurkacza. To wystarczyło, aby ponownie wyjść na setowe prowadzenie. Ten fragment słabszej gry 26-letniego Wrocławinina był najdłuższy, gdyż przeciągnął się na kolejną partię. Miedwiediew znów szybko go przełamał i wydawało się, że to spotkanie zmierza ku końcowi. Hurkacz jednak znów się odrodził, wychodząc ze stanu 2:4 na 7:5. W decydującym secie lepszy był jednak Danił Miedwiediew. Polski tenisista wynikiem 6:7(4), 6:2, 3:6, 7:5, 4:6 żegna się z Australian Open na etapie ćwierćfinału. To jego najlepszy wynik w karierze w Melbourne, ale czuć pewien niedosyt. Podobnie dostrzegają to światowe media.

Światowe media trafiają w sedno ws. Hurkacza. "Był o krok od półfinału"

"W grze w kotka i myszkę wielki kot Miedwiediew gryzie Hurkacza" - tytułuje francuski portal welovetennis. "Nawet jeśli Hubert Hurkacz wciąż robi postępy, nie udało mu się jeszcze pokonać wielkich nazwisk w najważniejszych turniejach" - analizują, doceniając powrót polskiego tenisisty w czwartym secie. "Mogliśmy go już widzieć w samolocie powrotnym, ale energią rozpaczy można przenosić góry i to właśnie udało mu się osiągnąć. Zamiast jechać dalej w tym tempie i dość często posuwać się do przodu, Hubert dał się potem wciągnąć w zabawę w kotka i myszkę" - podsumowują.

Tę porażkę jako niewykorzystaną szansę Hurkacza traktuje także hiszpański portal puntodebreak.com. "Miedwiediew żywy ucieka z pułapki Hurkacza" - tytułują. "Hubert Hurkacz był o krok od półfinału Australian Open po przegranej w 5 setach z Daniiłem Miedwiediewem. Polak żegna się z turniejem, w którym spisał się na tyle dobrze, że mimo porażki z Rosjaninem otrzyma nagrodę" - kontynuują. Tą nagrodą jest najwyższe miejsce w karierze. W najbliższy poniedziałek Hubert Hurkacz będzie numerem osiem na świecie. Portal docenia także postawę rosyjskiego tenisisty, który rozegrał drugą pięciosetówkę w tym turnieju. "Choć nie jest to najdoskonalszy turniej dla Daniła, Rosjanin zrobił wszystko, co konieczne, aby nadal grać w turnieju głównym w Melbourne".

"W wyczerpującym meczu, w którym liczne wymiany liczyły ponad 20 uderzeń, Miedwiediew odparł próbę powrotu Hurkacza i po czterech godzinach wygrał to spotkanie" - to już z kolei ESPN. "Ten mecz naprawdę mógł potoczyć się w obie strony, gdyż Hurkacz miał więcej asów (16-11) i winnerów (61-43), ale nie udało mu się wykorzystać 15 break pointów i tylko pięć razy przełamał rywala" - twierdzi "The Guardian". Natomiast portal tennis.com podkreśla, że Miedwiediew wyglądał w piątym secie na zmęczonego, ale "pozostał sobą i wykorzystał swoją okazję, gdy ta nadeszła" - to coś czego nie potrafił zrobić Polak. "Hurkacz posłał 16 asów i lepiej spisał się na serwisie. W całym meczu zdobył o osiem punktów więcej od przeciwnika, ale nie tych kluczowych" - podkreślają.

Hubert Hurkacz żegna się z Australian Open, natomiast Danił Miedwiediew w półfinale zmierzy się z lepszym z pary Carlos Alcaraz - Alexander Zverev.