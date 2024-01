Rosjanie reagują na mecz Hurkacza. Naprawdę to przyznali: Znikąd

Hubert Hurkacz odpadł w ćwierćfinale Australian Open. W środę nad ranem polski tenisista przegrał z Daniiłem Miedwiediewem 6:7(4), 6:2, 3:6, 7:5, 4:6. A szkoda, bo zwłaszcza w ostatnim secie wydawało się, że to Hurkacz zachował więcej sił i że to on był faworytem do awansu. Po spotkaniu potwierdził to zresztą sam Miedwiediew.

- Jestem wykończony. Już pod koniec drugiego seta czułem, że to będzie wyniszczający fizycznie mecz. Rywal grał bardzo dobrze. W czwartym secie nie byłem już skupiony. Po prostu starałem się dać z siebie wszystko. Gdybym przegrał, to po prostu bym przegrał i wrócił do domu - mówił po meczu Miedwiediew.

"W tym meczu Hurkacz wygrał 164 punkty, a Miedwiediew 156, Hurkacz zagrał 61 winnerów przy 55 niewymuszonych błędach, a Miedwiediew miał bilans 42:42. Idźmy dalej - Hurkacz miał 15 breakpointów i wykorzystał pięć, a Miedwiediew miał dziewięć szans na przełamanie Polaka i wykorzystał cztery. Po zwycięstwie Miedwiediew mówił w rozmowie z Johnem McEnroe, że cieszy się z tego, że przetrwał. Chyba nie tylko my czujemy, że Hurkacz mógł, a nawet powinien ten ćwierćfinał wygrać" - pisał po spotkaniu Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Rosyjskie media po porażce Hurkacza

To, co wydarzyło się na korcie w Melbourne odnotowały też rosyjskie media. "Trzecia rakieta świata gra dalej w Australian Open! Miedwiediew pokonał Hurkacza po zaciętym, pięciosetowym meczu, który trwał ponad cztery godziny. Rosjanin wykazał się wielką wolą walki i przetrwał fizyczny kryzys" - streścił portal championat.com.

"Miedwiediew pokonał Hurkacza i już ósmy raz awansował do półfinału wielkoszlemowego turnieju. Tym samym 27-latek przeskoczył Marata Safina, zostając samodzielnym liderem pod względem liczby awansów do tej fazy turniejów wśród rosyjskich tenisistów" - zauważył portal sports.ru.

"To był najtrudniejszy mecz Miedwiediewa na tym turnieju. Hurkacz postawił wielki opór, a mimo to Miedwiediew wyrównał stan ich rywalizacji. To był nierówny mecz w wykonaniu Miedwiediewa. W pierwszym i trzecim secie grał znakomicie. W drugim opadł z sił, a w czwartym zmarnował wielką szansę, którą dało mu szybkie przełamanie. Wyglądało na to, że w decydującej partii większe szanse na awans miał Hurkacz, który wyglądał lepiej fizycznie. O awansie Miedwiediewa zdecydowało jednak przełamanie, które przyszło znikąd" - dodał portal sport.ru.

"Miedwiediew nie zagrał najlepiej, a mimo to awansował do półfinału. Miedwiediew zaserwował 11 asów, ale miał też aż 10 podwójnych błędów serwisowych. Nasz zawodnik wykorzystał cztery z dziewięciu break pointów, w tym jeden kluczowy w piątym secie, gdy wydawało się, że nie ma już sił" - to z kolei portal sport-express.ru.

"Po ponad czterogodzinnym boju Miedwiediew trzeci raz w karierze awansował do półfinału Australian Open. Nasz zawodnik pokonał Polaka - Hurkacza - który momentami sprawiał wrażenie zawodnika lepiej przygotowanego fizycznie" - to opinia portalu sportmk.ru.

"Miedwiediew był uważany za wielkiego faworyta, ale Hurkacz zaskoczył przeciwnika, przeciągając mecz aż do piątego seta. W nim kluczowy okazał się siódmy gem, w którym Polak stracił serwis, a Rosjanin nie zmarnował okazji, by wygrać mecz i awansować do półfinału" - podsumował portal dailysports.net.

W półfinale Miedwiediew zagra za zwycięzcą pary Carlos Alcaraz - Alexander Zverev. W drugim półfinale Novak Djoković zagra z Jannikiem Sinnerem.