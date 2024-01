Krzyczał, rzucał rakietą! Horror w meczu Hurkacza z Miedwiediewem o półfinał Australian Open

Daniił Miedwiediew to trzeci tenisista światowego rankingu ATP. Jest tak dobry w obronie, że sięga niemal każdej piłki, więc rywale nazywają go ośmiornicą. Mówią o nim również, że ma lisi spryt. I Hubert Hurkacz się o tym przekonał. Ale jeszcze mocniej nasz światowy numer dziewięć przekonał się znowu, że bardzo trudno jest wygrać wielki mecz, gdy gra się z pewną bojaźnią.

REKLAMA

Zobacz wideo Polka przeszła w Australian Open samą siebie. "Absolutnie największa niespodzianka"

Mats Wilander, kiedyś najlepszy tenisista świata, a dziś ekspert Eurosportu, mówił nam przed meczem, że Hurkacz powinien wykorzystywać to, że Miedwiediew przy serwisie rywala stoi daleko za linią końcową. Szwed radził Polakowi wycieczki do siatki i granie skrótów zaraz po serwisach. Tymczasem Miedwiediew, który w poprzednich czterech rundach ustawiał się do returnu średnio aż sześć metrów za kortem, teraz stawał tylko dwa metry za linią. I od razu zaszachował Hurkacza. Polak serwuje potężnie, eksperci uważają, że najlepiej na świecie. Ale zaskakująca, odważna taktyka rywala sprawiła, że na samym początku meczu Hurkacz był w polu serwisowym niepewny. Miedwiediew to wykorzystał, przełamał podanie Huberta, po chwili przy swoim serwisie wyszedł na prowadzenie 2:0 w gemach i Polak musiał go gonić.

Hurkacz gonił, dogonił i nie wiedzieć czemu stanął

Hurkacz rywala dogonił, doprowadził do tie-breaka, ale w nim znowu bał się przejęcia inicjatywy, a rękę miał tak niepewną, że popełnił aż cztery niewymuszone błędy. I - niestety - set, który był do wygrania, został przegrany 6:7 (4-7 w tie-breaku).

Reakcja naszego tenisisty była znakomita - drugiego seta zaczął od przełamania Miedwiediewa, a później dołożył jeszcze jedno. Przy prowadzeniu Polaka 2:0 w tej partii realizator transmisji pokazał, że forhendem gra on ze średnią prędkością 127 km/h i że jest to wartość wyższa aż o 7 km/h w porównaniu z pierwszym setem. Hurkacz przyspieszył, a Miedwiediew nie nadążał. Coraz częściej słaniał się na nogach i do maksimum wydłużał przerwy między punktami. Druga partia była w wykonaniu Hurkacza znakomita - wygrał w niej 100 proc. punktów po pierwszym serwisie (12/12), wygrał osiem z dziewięciu swoich akcji przy siatce, zanotował aż 14 winnerów przy ośmiu niewymuszonych błędach, podczas gdy rywal miał tu zapis 3:8. Gdy po zaledwie 39 minutach gładko przegranego seta Miedwiediew zszedł na przerwę toaletową, wydawało się, że nic mu ona nie da.

Niestety, po powrocie Miedwiediew w trudny dla nas do zrozumienia sposób przejął kontrolę nad meczem. Hurkacz był pewnie wściekły na samego siebie, gdy rywal prowadził 3:0. Przez ten krótki czas Polak popełnił aż siedem niewymuszonych błędów i zagrał tylko jedno kończące uderzenie. Zmarnował aż pięć szans na przełamanie rywala (nie wykorzystał sytuacji nawet prowadząc 40:0), a kiedy sam miał bronić breaka, to popełnił podwójny błąd serwisowy. W całym trzecim secie Hurkacz nie zaserwował ani jednego asa, co jest do niego niepodobne. Popełnił przy tym trzy podwójne błędy serwisowe. Irytowało, że zrezygnował z ofensywy, która w drugim secie przyniosła świetne efekty. W tym secie forhendy Polaka miały średnią prędkość tylko 117 km/h. A na domiar złego przy zaledwie pięciu kończących uderzeniach Hubert popełnił aż 13 głupich pomyłek (Miedwiediew miał 11 winnerów i osiem niewymuszonych błędów).

Dobrze, że rakieta Hurkacza nie trafiła Miedwiediewa

Hurkacz nie potrafił wyrwać się z marazmu aż do końcówki czwartej partii. Przy wyniku 3:4 i serwisie Miedwiediewa w końcu zdołał go przełamać. Wcześniej rzucał rakietą (ale nawet to robił bez animuszu), a gdy zrobił to w reakcji na utratę podania w pierwszym gemie, to tak naprawdę miał dużo szczęścia, że nie trafiła w rywala - wtedy zostałby zdyskwalifikowany.

Hubert Hurkacz i Daniił Miedwiediew screen z Eurosportu

Na szczęście Hurkacz nie rzucił ręcznika, czyli się nie poddał. Miedwiediew zohydzał mu grę swoimi sztuczkami (arytmia gry, wydłużanie wymian), a on sam wpędzał się w kłopoty zawahaniami i złymi wyborami, ale woli walki mu nie brakowało. W końcówce czwartego seta Hubert znów był energetyczny, znów pędził do siatki, znów włączył fantazję jak w tym drugim secie, którego zakończył dwoma efektownymi skrótami - idealnymi do pokazywania w skrócie z całego meczu.

Wola walki i odwaga Hurkacza wtedy, gdy był już w opałach, sprawiła, że zobaczyliśmy piątego seta. Od stanu 3:4 i serwisu Miedwiediewa Hurkacz do końca czwartej partii wygrał 21 z 33 punktów i co najważniejsze, jeszcze raz przełamał rywala, na 7:5, czym zaoszczędził sobie i nam też (!) nerwów w tie-breaku.

Liczby mówią, a nawet krzyczą. Hurkacz zmarnował szansę

W czwartym secie Hurkacz zagrał siedem asów, a Miedwiediew tylko jednego. Nasz tenisista nie popełnił podwójnego błędu serwisowego, a rywal zrobił dwa. Polak zagrał aż 19 winnerów przy dziewięciu błędach, a przeciwnik też miał dziewięć niewymuszonych pomyłek przy "tylko" 12 kończących uderzeniach. Przed decydującą rozgrywką akcje Hurkacza zdawały się stać wyżej.

Gdy przed piątym setem obaj zawodnicy schodzili na przerwę, to po twarzach i sylwetkach było widać, że zawodnik bez flagi przeszedł w Melbourne dłuższą drogę. Na grafice na dole ekranów zobaczyliśmy, że Hurkacz do tego momentu grał w Australian Open 2024 przez 14 godzin i 12 minut, a Miedwiediew - przez 15 godzin i 37 minut. Ich mecz trwał już trzy godziny i 18 minut (skończyło się na czterech godzinach i trzech minutach). Mieliśmy nadzieję, że taki maraton znów lepiej wytrzyma Hurkacz.

Dla obu była to druga pięciosetówka w tym turnieju i druga między nimi. W 2021 roku 17. wówczas w rankingu ATP Hurkacz pokonał zajmującego drugie miejsce Miedwiediewa w czwartej rundzie Wimbledonu 2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3. Następnie Hurkacz w ćwierćfinale zagrał z wielkim Rogerem Federerem i pokonał go, osiągając największy sukces w karierze. Teraz awansując do półfinału Australian Open najlepszy polski tenisista wyrównałby swoją wielkoszlemową "życiówkę". I o nową zagrałby z Carlosem Alcarazem albo z Alexandrem Zverevem. Ale, niestety, Miedwiediew na to nie pozwolił. W piątym secie to on przełamał serwis rywala - przy stanie 3:3. Wtedy znów Hurkacz na moment zatrzymał się w ofensywie, co przeciwnik wykorzystał. Polak walczył do samego końca - przy wyniku 6:7, 6:2, 3:6, 7:5, 4:5 i 15:40 wygrał wymianę złożoną z aż 20 uderzeń. Ale drugiego meczbola przy serwisie Miedwiediewa Hurkacz już nie obronił - mecz skończył się efektownym skrótem po którym bilans spotkań tej dwójki jest już remisowy, 3:3.

W tym meczu Hurkacz wygrał 164 punkty, a Miedwiediew 156, Hurkacz zagrał 61 winnerów przy 55 niewymuszonych błędach, a Miedwiediew miał bilans 42:42. Idźmy dalej - Hurkacz miał 15 breakpointów i wykorzystał pięć, a Miedwiediew miał dziewięć szans na przełamanie Polaka i wykorzystał cztery. Po zwycięstwie Miedwiediew mówił w rozmowie z Johnem McEnroe, że cieszy się z tego, że przetrwał. Chyba nie tylko my czujemy, że Hurkacz mógł, a nawet powinien ten ćwierćfinał wygrać.

A zatem: szkoda, kolejny raz to słowo powtarzamy po meczu naszego najlepszego tenisisty. On właśnie uzyskał swój najlepszy wynik w historii występów w Australian Open, właśnie zapewnił sobie awans na najwyższe w karierze miejsce w rankingu ATP (od poniedziałku będzie ósmy), ale po prostu ciśnie się na usta "szkoda" - szkoda, że nie zrobił jeszcze więcej.