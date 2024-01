Wydano wyrok po porażce Hurkacza. Jedno słowo powtarza się wszędzie

Już przed rozpoczęciem ćwierćfinałowego starcia z Daniłem Miedwiediewem wiadome było, że tegoroczny Australian Open będzie najlepszym turniejem Hurkacza w historii jego startów na kortach w Melbourne. Wcześniej udało mu się dochodzić maksymalnie do IV rundy.

Hurkacz żegna się z Australian Open. Eksperci ocenili

Ponad cztery godziny spędzili na korcie Hubert Hurkacz i Danił Miedwiediew. Sytuacja zmieniała się bardzo często. Pierwszego seta wygrał Rosjanin, ale w kolejnym gładko wygrał wrocławianin. Hurkacz w czwartym secie przegrywał już 2:4, ale w ósmym gemie partii udało mu się przełamać rywala i ostatecznie wygrać 7:5, doprowadzając tym samym do piątego seta.

W nim, decydującym o zwycięstwie, doszło tylko do jednego przełamania. Niestety - to Polak przegrał swój czwarty serwis, w całym secie 3:4, a w meczu 2:3. Dla Hurkacza to drugi najlepszy wielkoszlemowy wynik w karierze.

Tenisowi eksperci skomentowali spotkanie w wykonaniu Hurkacza. - Mecz trochę jak z Mensikiem, ale tym razem rywal o dwie półki wyżej. Hurkacz miał ogromne przestoje w grze, ale jak wchodził na wyższy poziom, to dominował. Tego jednak było za mało - napisał Filip Modrzejewski, dziennikarz Sport.pl.

- Dotarł najdalej z polskich singlistów. Rozegrał świetny turniej i świetny mecz z Miedwiediewem. Było wszystko. Pewność siebie, luz w ręce, ofensywa i ten bajeczny serwis. Utrzymuje doskonałą formę od jesieni. Oby tak dalej, a wierzę, że w tym sezonie będziemy jeszcze świadkami takich meczów w turniejach wielkoszlemowych w jego wykonaniu - ocenił Maciej Trąbski z "Przeglądu Sportowego".

- No nic, wypada i tak pogratulować turnieju. Cel, jaki można było sobie zakładać na jego starcie, jak najbardziej osiągnięty. Mecz z Daniiłem na styku. Nie ma tu na co narzekać, Hubi zrobił w końcu w szlemie to, czego od niego oczekujemy. Teraz byle do Wimbledonu i tam atakować - napisał Sebastian Warzecha z Weszło.com.

Część ekspertów uważa, że porażkę Hurkacza można także rozpatrywać w kontekście zmarnowanej szansy. - Mam ogromny niedosyt. Naprawdę szkoda, bo Hubert Hurkacz mógł wygrać ten mecz... - napisał Dawid Żbik, komentator Eurosportu.

- Nie zmienia to oczywiście tego, że mam wielki respekt do tego meczu i determinacji Hubiego. Do tego po Australian Open będzie najwyższy ranking w karierze. Po prostu mam wrażenie, że dało się z tego meczu wycisnąć więcej...- dodał dziennikarz.

- Po pięciosetowej batalii trwającej cztery godziny Hubert Hurkacz przegrał z Daniłem Miedwiediewem w ćwierćfinale Australian Open. Pierwszy poważny sprawdzian Huberta w turnieju i szkoda, bo to był mecz niewykorzystanych szans. Brawa za walkę, ale można było przejść dalej - napisał Rafał Smoliński.

- Jak to w życiu bywa — dzisiaj będziemy cierpieć razem z Hubertem Hurkaczem, a jutro docenimy jego występ na Australian Open. To był świetny turniej w jego wykonaniu, jeden z niewielu wielkoszlemowych, w którym na dystansie kilku spotkań zobaczyliśmy równego i solidnego Polaka. Tą drogą powinien podążać. W ćwierćfinale minimalnie lepszy był Miedwiediew, górę wzięło przede wszystkim doświadczenie w rywalizacji na tym etapie - napisał Michał Pochopień z TVP Sport.

- No niestety... 6:7, 6:2, 3:6, 7:5, 4:6 przegrywa Hubert Hurkacz z Daniiłem Miedwiediewem po prawie 4-godzinnym meczu, który był wyjątkowo wyrównany. Co zdecydowało? Chyba większe doświadczenie i kortowe cwaniactwo rywala - skomentował Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenisklub.

- Niedosyt po tym meczu pozostanie ogromny, bo spotkanie było po prostu niezwykle bliskie. To druga taka porażka Hurkacza w tym roku. Mega szkoda. Niemniej gratulacje za bardzo turniej. Super, że mogliśmy doświadczyć takich emocji - dodał Mateusz Wasiewski z WP Sportowe Fakty.

W turnieju mężczyzn w półfinałach zobaczymy Novaka Djokovicia, Jannika Sinnera, Daniła Miedwiediewa i zwycięzcę z meczu, który przed nami - Alexander Zverev zmierzy się z Carlosem Alcarazem.