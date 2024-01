Wow! Tak wygląda ranking ATP po meczu Hurkacza z Miedwiediewem

Hubert Hurkacz bardzo dobrze spisywał się w Australian Open. Dotarł do ćwierćfinału, co jest jego najlepszym wynikiem w historii startów w tym turnieju i drugim ogółem w Wielkim Szlemie. Na więcej nie było go stać, odpadł po porażce 6:7, 6:2, 3:6, 7:5, 4:6 z Daniiłem Miedwiediewem.

Hubert Hurkacz odpadł z Australian Open. Ale ma powody do zadowolenia

Jeszcze przed tym spotkaniem Polak był pewny, że dzięki wynikowi w Melbourne zaliczy awans na ósme miejsce w rankingu ATP, najwyższe w karierze. W dodatku w przypadku pokonania Rosjanina mógł nawet awansować na siódmą pozycję, wyprzedzając Holgera Rune. To mu się nie udało, ale i tak osiągnął wielki sukces.

Hurkacz będzie miał niewielką stratę do Duńczyka, wynoszącą niespełna 150 punktów. Trudniej będzie mu dogonić innych tenisistów, do szóstego Alexandra Zvereva traci ponad 1000 punktów. W dodatku Niemiec nadal gra w Australian Open i może jeszcze powiększyć przewagę nad Polakiem.

Zverev zmierzy się w ćwierćfinale z Carlosem Alcarazem, który ma szanse na objęcie prowadzenia w rankingu. Aby tak się stało, musi osiągnąć lepszy wynik od Novaka Djokovicia. Ten jest już w półfinale, na tym etapie zmierzy się z Jannikiem Sinnerem. Z kolei zwycięzca meczu pomiędzy Alcarazem a Zverevem zagra o finał z Miedwiediewem.

Ranking ATP Live po meczu Huberta Hurkacza z Daniiłem Miedwiediewem:

Novak Djoković - 9855 pkt Carlos Alcaraz - 9255 pkt Daniił Miedwiediew - 8265 pkt Jannik Sinner - 7110 pkt Andriej Rublow - 5050 pkt Alexander Zverev - 4630 pkt Holger Rune - 3685 pkt Hubert Hurkacz - 3540 pkt Taylor Fritz - 3195 pkt Stefanos Tsitsipas - 3025 pkt

Najbliższy ranking ATP zostanie opublikowany w poniedziałek 29 stycznia, już po zakończeniu Australian Open.