Farsa w Australian Open. Sabalenka komentuje. W punkt

Wtorek w Melbourne przyniósł wielkie emocje sportowe, ale także te mniej pozytywne z uwagi na kompromitujące działania organizatorów Australian Open. Sesja dzienna zaczęła się o godzinę później niż zwykle, gdyż wcześniej rozegrano pokazowy mecz legend. Coco Gauff i Marta Kostiuk rywalizowały ponad trzy godziny, a po nim na kort centralny Rod Laver Arena wychodzili panowie - Novak Djoković i Taylor Fritz. Już wtedy można było prognozować, że sesja wieczorna, która miała rozpoczynać się o godz. 19:00 czasu australijskiego będzie opóźniona.

Sabalenka skomentowała farsę na AO. "Byłoby znacznie lepiej"

Serbowi i Amerykaninowi rozegrane czterech setów zajęło trzy godziny i 48 minut, a po meczu odbył się jeszcze tradycyjny wywiad, który dodatkowo przeciągnął oczekiwanie na sesję wieczorną. Zawodniczki też od razu nie mogły pojawić się na korcie, gdyż na te spotkania obowiązywały inne bilety.

Organizatorzy zaczęli sondować możliwość przesunięcia tego pojedynku na Margaret Court Arena, z uwagi na to, że po starciu Krejcikovej z Sabalenką miał odbyć się jeszcze mecz Jannika Sinnera z Andriejem Rublowem, który najprawdopodobniej skończyłby się w środku nocy czasu australijskiego. Do żadnych zmian nie doszło, a Białorusinka szybko rozprawiła się ze swoją rywalką. Na awans do półfinału potrzebowała 71 minut.

- Oczywiście, że znacznie lepiej byłoby zacząć o 19, ale innych meczów nie można kontrolować. Tak, istniała możliwość, że nasz mecz zostanie przeniesiony, ale po prostu postanowiliśmy zobaczyć, jak przebiegnie mecz Djokovicia i Fritza. Jeśli byłby za długi, to zgodziłyśmy się na taką możliwość, aby być przeniesionym. Jednak Novak wygrał trzeciego i czwartego seta, więc wyszliśmy na kort bez zmian - przyznała na konferencji prasowej Aryna Sabalenka. - Cieszę się, że to nie był tak długi mecz i mogłyśmy zagrać na Rod Laver Arena. Myślę, że w przypadku meczu ćwierćfinałowego ważne jest, aby rozegrać go na tak dużym stadionie - dodała.

W jeszcze trudniejszej sytuacji byli Jannik Sinner i Andriej Rublow, którzy rozpoczęli swój pojedynek tuż przed 23:00 czasu australijskiego. W dwie godziny i 41 minut wygrał Włoch, który w półfinale zmierzy się z Novakiem Djokoviciem. - Przez pół godziny nie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie zagramy - zdradził Sinner. - W każdym razie gra w ćwierćfinale turnieju wielkoszlemowego to ogromna przyjemność, więc kort nie ma większego znaczenia. Oczywiście, kiedy grasz na korcie centralnym, jest to większy przywilej - dodał włoski tenisista, przyznając, że następny dzień poświęci jedynie na sen.