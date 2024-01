Napisała na kamerze wiadomość, która łamie serce. Największa sensacja Australian Open

Dajana Jastremśka to największa sensacja tegorocznego kobiecego Australian Open. W nocy z wtorku na środę 23-latka pokonała Lindę Noskovą 6:3, 6:4, pierwszy raz w karierze awansując do półfinału wielkoszlemowego turnieju.

Dla 93. zawodniczki rankingu WTA to już trzeci tydzień w Melbourne. By dojść do półfinału, Jastremśka musiała nie tylko pokonać pięć rywalek w turnieju głównym, ale też trzy w kwalifikacjach. Ukrainka została pierwszą od 1978 r. zawodniczką, która jako kwalifikantka awansowała do półfinału Australian Open.

- Bardzo się cieszę, że jestem w półfinale. Radość jest tym większa, że przed meczem mocno się stresowałam, a udało mi się napisać historię. To coś nowego dla mojego pokolenia, bo coś takiego ostatni raz miało miejsce, kiedy nie było mnie jeszcze na świecie - powiedziała po meczu Jastremśka.

- Jeszcze dwa tygodnie temu nawet o tym nie marzyłam. Przyjechałam tu, by skupiać się na każdym kolejnym meczu. Po prostu chciałam zagrać dobry turniej. Nie stawiałam sobie celów w postaci awansu do ćwierćfinału czy półfinału. Chciałam dawać z siebie wszystko i cieszyć się grą - dodała.

Schodząc z kortu, Jastremśka standardowo napisała kilka słów na obiektywie kamery. "Jestem dumna z naszych wojowników, służących Ukrainie" - napisała zawodniczka. Jastremśka odniosła się do tych słów na konferencji prasowej.

Półfinalistka Australian Open wsparła Ukrainę

- To było o walczącej Ukrainie, z której jestem bardzo dumna. Zawsze staram się napisać coś o Ukrainie lub o niej, bo nasi wojownicy naprawdę zasługują na wielki szacunek. Myślę, że to część mojej misji tutaj. Po prostu staram się dawać sygnał, korzystając z tego, jak mi tutaj idzie - powiedziała zawodniczka.

- Wojna wpłynęła też na moją grę. Kiedy się zaczęła, przez pół roku podróżowałam tylko z siostrą, a rodzice byli w domu. To był bardzo trudny czas, bo byłam odpowiedzialna nie tylko za siebie, ale też za młodszą siostrę. W zeszłym roku na niektóre turnieje jeździ ze mną mama. W końcu mamy lepsze relacje i możemy spędzić razem więcej czasu. Zawsze czuję się lepiej, kiedy mam obok siebie kogoś bliskiego - dodała.

Na koniec Jastremska odniosła się do sytuacji z 1. rundy juniorskiego Australian Open, w której ukraińska zawodniczka - Jelizawieta Kotliar - podziękowała za mecz Rosjance - Władzie Minczewej - podając jej rękę, co w dzisiejszych czasach nie zdarza się często.

- Jako naród przyjęliśmy stanowisko, że nie podajemy ręki Rosjanom. Ale Kotliar jest jeszcze młoda i niedoświadczona, więc mogło jej się to przydarzyć. Nie będę jej oceniać, bo nie wiem, co myślała w tamtym momencie - powiedziała Jastremśka.

- Nie wiem, czy zrobiła to celowo. Wiem natomiast, że stoi po stronie Ukrainy. Może po prostu była zbyt rozemocjonowana i zdezorientowana - dodała.

W turnieju głównym Jastremśka pokonała kolejno Marketę Vondrousovą (6:1, 6:2), Warwarę Graczową (6:3, 6:2), Emmę Navarro (6:2, 2:6, 6:1), Wiktorię Azarenkę (7:6[6], 6:4) oraz Noskovą. W półfinale Ukrainka zagra ze zwyciężczynią meczu Anna Kilinskaja - Qinwen Zheng.