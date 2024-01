Wielki polski talent wyrzucony z Australian Open. Koniec marzeń

Cały świat śledzi Australian Open. To pierwszy z czterech wielkoszlemowych turniejów. Warto jednak zaznaczyć, że na kortach w Melbourne, równolegle odbywają się nie tylko turnieje seniorek i seniorów, ale i zmagania juniorskie. W tych udział brał Tomasz Berkieta (1428. ATP). Brał, bowiem meczem 1/8 finału pożegnał się z graniem na Antypodach.

Nie powtórzy poprzedniego roku. Berkieta odpadł z Australian Open

Kibice męskiego tenisa w tegorocznym turnieju mieli okazję oglądać nie tylko Huberta Hurkacza. Z dobrej strony, z tym że w juniorskiej edycji wielkoszlemowego turnieju, prezentował się Tomasz Berkieta. 17-latek zachwycił świat popisując się znakomitym serwisem. Piłka po jego uderzeniu osiągnęła prędkość aż 233 km/h. To drugi wynik w tegorocznym Australian Open.

Berkieta już przed rokiem zaprezentował się na kortach w Melbourne z bardzo dobrej strony. Dotarł wówczas do półfinału, ale w nim musiał uznać wyższość starszego o rok Amerykanina Learnera Tiena.

Tym razem, w spotkaniu 1/8 finału mierzył się z reprezentantem gospodarzy Haydenem Jonesem (1319. ATP). W trzysetowym, trwającym nieco ponad dwie godziny pojedynku lepszy okazał się jego rywal.

- Na moje to w ogóle dużo pracy nad tym jego serwisem. Moc jest w nim niesamowita, ale precyzji, doboru kierunków i regularności często brakuje. Niemniej, potencjał w tym chłopaku mamy ogromny, oby udało się go zrealizować - napisał dziennikarz Weszło.com Sebastian Warzecha.

Przypomnijmy, że we wtorek wywiadu na temat swojego syna udzieliła matka Berkiety - Magdalena Sawicka. W rozmowie z WP SportoweFakty powiedziała: - Pisanie o 17-latku, że jest nową gwiazdą, następuje po prostu za szybko, bez głębszej analizy. Wiemy, jak długa droga jeszcze przed nami. I mamy świadomość, ile rzeczy może się wydarzyć. Przewidywanie czegokolwiek mija się z celem. Chciałabym stonować nastroje. W tym momencie można jedynie uznać, że Tomek ma potencjał i warunki fizyczne, by stać się bardzo dobrym zawodnikiem. Przed nim trudny etap - przejście z juniorskiego tenisa na seniorski. Niektórzy mają problem, by się w nim odnaleźć. W życiu nie powiedziałabym teraz, że mój syn będzie drugim Hurkaczem.

1/8 finału juniorskiego Australian Open:

Tomasz Berkieta - Hayden Jones 1:2 (4:6, 7:5, 5:7)