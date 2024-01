Australian Open 2024. O której gra Hubert Hurkacz? Kiedy mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Hubert Hurkacz (8. ATP) znakomicie rozpoczął zmagania w Australian Open. Najpierw gładko pokonał Omara Jasikę (343. ATP) 7:6 (4), 6:4, 6:2, następnie po wymagającym boju wyeliminował Jakuba Mensika (126. ATP) 6:7 (9), 6:1, 5:7, 6:1, 6:3, a w trzeciej rundzie rozprawił się Ugo Humbertem (21. ATP) 3:6, 6:1, 7:6 (4), 6:3. Dużo trudniejsze zadanie czekało go jednak w kolejnym etapie.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Australian Open. Hurkacz - Miedwiediew. O której godzinie gra Hurkacz?

W nocy z niedzieli na poniedziałek zmierzył się w 1/8 finału z Arthurem Cazauxem (83. ATP). I choć nie było to łatwe starcie dla Polaka, ponieważ dwukrotnie musiał rywalizować w tie-breaku, to ostatecznie udało mu się odprawić rywala 7:6 (6), 7:6 (3), 6:4. Tym samym awansował do ćwierćfinału i osiągnął najlepszy wynik w historii występów w Australian Open. Jego kolejnym rywalem będzie za to Daniił Miedwiediew (3. ATP).

Rosjanin również znakomicie spisuje się podczas tego wydarzenia. Do drugiej rundy awansował poprzez to, że Terence Atmane (ATP 144.) skreczował starcie. Następnie miał trudną przeprawę z Emilem Ruusuvuorim (55. ATP), ale finalnie wyeliminował Fina 3:6, 6:7 (1), 6:4, 7:6 (1), 6:0. Kolejne spotkania były już łatwiejsze, ponieważ w trzeciej rundzie rozbił Felixa Augera-Aliassime'a (30. ATP) 6:3, 6:4, 6:4, a w poniedziałek pewnie pokonał Nuno Borgesa (47. ATP) 6:3, 7:6 (4), 5:7, 6:1.

Ćwierćfinał AO będzie siódmym bezpośrednim starciem pomiędzy Hurkaczem a Miedwiediewem. Do tej pory lepszy bilans ma nasz zawodnik, który wygrał cztery mecze, z czego trzy ostatnie. Będzie miał zatem świetną okazję, aby podtrzymać passę.

OAustralian Open 2024. O której gra Hubert Hurkacz? Kiedy mecz Hurkacz - Miedwiediew? [TRANSMISJA NA ŻYWO DZISIAJ, STREAM ONLINE]

Spotkanie Hurkacz - Miedwiediew odbędzie się już w nocy z wtorku na środę (24 stycznia). Będzie to drugie starcie tej sesji, które rozpocznie się po zakończeniu meczu Linda Noskova - Dajana Jastremska, czyli najprawdopodobniej po godzinie 3:30. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Eurosportu oraz w internecie na stronie Player.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl Live.