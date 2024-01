Polski talent na ustach wszystkich. Matka apeluje. "Boję się"

Tomasz Berkieta to w tej chwili największa nadzieja męskiego tenisa w Polsce. Znakomicie spisał się zwłaszcza w ubiegłym sezonie, kiedy doszedł do półfinału juniorskiego Australian Open czy ćwierćfinału Wimbledonu. Sezon zakończył finalnie na 16. miejscu w rankingu juniorskim, a teraz po raz kolejny zachwyca w AO.

Matka Tomasza Berkiety apeluje do mediów. Obawia się o syna

Berkieta rozpoczął turniej fantastycznie. Najpierw pokonał Thomasa Faurela 6:4, 3:6, 6:3, a w poniedziałek wygrał z Enzo Koholmannem 7:6 (1), 3:6, 6:2. Mało tego podczas tego starcia posłał serwis, po którym piłka osiągnęła aż 233 km/h, co jest drugim najlepszym wynikiem, biorąc pod uwagę zarówno seniorski, jak i juniorski Australian Open 2024.

Błyskawicznie o zawodniku zaczęły się rozpisywać nie tylko polskie, ale również zagraniczne media. Jego mama Magdalena Sawicka cieszy się z sukcesu syna, choć ma pewne obawy.

- Jestem przestraszona. Zrobił się szum, a kiedy ma się 17 lat, trudno sobie z nim momentami poradzić. Zainteresowanie mediów jest ekscytujące, lecz jednocześnie zwiększa presję. Sprawia, że oczekujesz od siebie coraz więcej. Paradoksalnie to dla syna trudny moment. Musi podołać temu, co się dzieje wokół. Artykuły, wpisy w mediach społecznościowych - to wszystko do niego dociera. Dlatego naprawdę trochę boję się o syna - powiedziała w rozmowie z WP SportoweFakty.

- Najbardziej zaskoczyła nas ogólnie skala zainteresowania synem po jego serwisie. Rano się obudziliśmy, a telefon ciągle brzęczał. O Tomku napisało bardzo wiele zagranicznych serwisów. Francja, Włochy, Hiszpania... Oficjalna strona Australian Open też odnotowała zagranie syna. On to wszystko śledzi, nie zabiorę mu przecież telefonu. W ten sposób kontaktuje się ze znajomymi, a to forma odreagowania. Dziś poprosiłam go jednak, by całkowicie odciął się od mediów społecznościowych. Szum wyczerpuje psychikę. Jednocześnie rozumiem, że dla syna to coś nowego i ekscytującego. To naturalne - kontynuowała.

Matka Berkiety zaapelowała do mediów, aby nie nakładały presji na jej syna. - Pisanie o 17-latku, że jest nową gwiazdą, następuje po prostu za szybko, bez głębszej analizy. Wiemy, jak długa droga jeszcze przed nami. I mamy świadomość, ile rzeczy może się wydarzyć. Przewidywanie czegokolwiek mija się z celem. Chciałabym stonować nastroje. W tym momencie można jedynie uznać, że Tomek ma potencjał i warunki fizyczne, by stać się bardzo dobrym zawodnikiem. Przed nim trudny etap - przejście z juniorskiego tenisa na seniorski. Niektórzy mają problem, by się w nim odnaleźć. W życiu nie powiedziałabym teraz, że mój syn będzie drugim Hurkaczem - podsumowała Sawicka.

Jakie zatem Berkieta ma szanse, aby zaistnieć w seniorskim tenisie? - Trzeba przestawić się z bycia w czołówce do mozolnego torowania sobie drogi w dorosłym tenisie. Jeszcze wczoraj byłeś blisko szczytu, a dzisiaj startujesz z czystą kartą. Sport bywa naprawdę brutalny. I psychika wtedy może cierpieć. A ktoś popatrzy w tabelkę i stwierdzi: "tak się świetnie zapowiadał i zniknął". Wiemy, ile nasza droga będzie wymagała wyrzeczeń i samozaparcia, lecz ludzie, którzy będą oceniali Tomka - niekoniecznie - stwierdziła.

Spotkanie 1/8 finału, w którym Berkieta zmierzy się z Hayden Jones, odbędzie się już w nocy z wtorku na środę czasu polskiego.