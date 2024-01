To, co robi Hurkacz nie mieści się w głowie. "Najlepszy na świecie"

- Wspaniale widzieć Huberta w ćwierćfinale - cieszy się Mats Wilander. Z byłym numerem jeden rozmawialiśmy przed startem Australian Open. Wtedy bardziej wierzył w Igę Świątek niż w Huberta Hurkacza, ale przecież wszyscy spodziewaliśmy się raczej kolejnego sukcesu naszej liderki światowego rankingu niż życiowego wyniku jej partnera z miksta.

Tymczasem Hurkacz już osiągnął najlepszy wynik w historii swoich startów w Melbourne. A teraz ma szansę nie zatrzymać się na ćwierćfinale i co najmniej wyrównać swój wielkoszlemowy rekord, czyli drugi raz znaleźć się w półfinale turnieju tej rangi (jedyny raz zrobił to na Wimbledonie w 2021 roku).

Hurkacz gra dopiero drugi taki mecz. Miedwiediew wygrywa doświadczeniem

W ćwierćfinale Australian Open 2024 notowany na dziewiątym miejscu w rankingu ATP Hurkacz zmierzy się ze światowym numerem trzy, Daniiłem Miedwiediewem, który był już kiedyś numerem jeden, grał już kiedyś - i to dwa razy, w 2021 i 2022 roku - w finale Australian Open i wygrał już kiedyś turniej wielkoszlemowy (US Open 2021).

Rywal Hurkacza jest faworytem w opinii ekspertów i bukmacherów. On grał w już ośmiu ćwierćfinałach wielkoszlemowych i wygrał aż siedem z nich. Hurkacz grał dotąd w jednym. Oczywiście dla nas niezapomnianym, bo wtedy pokonał wielkiego Rogera Federera 6:3, 7:6, 6:0 w - jak się później okazało - ostatnim w karierze meczu Szwajcara. A tuż przed ćwierćfinałem z Federerem Hurkacz wygrał wówczas w czwartej rundzie z Miedwiediewem 6:2, 6:7, 3:6, 6:3, 6:3.

To była duża niespodzianka, bo Hurkacz był wtedy 17. tenisistą świata, a Miedwiediew - drugim. Dziś nadal Polak jest notowany niżej, ale jest w dobrej formie - za chwilę awansuje na najwyższe w karierze ósme miejsce - ma korzystny bilans meczów z Miedwiediewem (3:2) i na pewno ma atuty, którymi znów może go pokonać.

Co za słowa o największej broni Hurkacza! "Być może najlepszy na świecie"

- Hurkacz może nie przyciąga największej uwagi, ale bardzo wielu tenisistów woli na niego nie wpadać. Przecież on serwuje po 220 km/h i ma po 80 proc. skuteczności pierwszego serwisu - zauważa Tim Henman, kiedyś czwarty tenisista rankingu ATP, a dziś ekspert Eurosportu.

Dużo bardziej wnikliwej analizy szans Hurkacza podejmuje się dla Sport.pl Mats Wilander. - W trakcie tego Australian Open Hubert ma niewiarygodny serwis. Być może to jest w tym momencie najlepszy serwis na świecie - podkreśla były numer jeden.

- Cały czas pamiętam mecz Huberta z Novakiem Djokoviciem z ubiegłorocznego Wimbledonu [czwarta runda, Hurkacz przegrał 6:7, 6:7, 7:5, 4:6]. Był bardzo blisko, miał piłki setowe, nie wykorzystał szansy. Liczę, że będzie miał kolejne - mówi trzykrotny zwycięzca Australian Open.

- Hurkacz imponuje nie tylko serwisem, ale ma też świetny bekhend i znakomicie się porusza jak na tak dużego gościa. Jego słabością jest forhend, ale też widzę, że kiedy jest luźny, to i forhend potrafi stać się jego bronią - mówi Wilander.

Siedmiokrotny mistrz wielkoszlemowy wie, co powinien robić Hurkacz, żeby to jego rywal się denerwował.

- Możemy się spodziewać, że Hurkacz będzie chciał wykorzystać to, że Miedwiediew będzie się ustawiał do jego serwisów daleko za końcową linią. Po serwisie powinien chodzić do siatki oraz grać skróty. Bardzo niewielu graczy stać na takie granie, a Hubert to potrafi. Widzę dużą szansę na to, że Hurkacz wywoła zdenerwowanie u Miedwiediewa - mówi Wilander.

Miedwiediew gra jak nikt inny. "Bardzo dziwne tempo"

Oczywiście to nie jest plan łatwy do zrealizowania. - Miedwiediew ma wyjątkowy styl. Nie widzę takiego u nikogo innego z pierwszej setki rankingu. On bardzo dobrze radzi sobie w obronie, a w ofensywie od niego dostajesz dziesięć uderzeń w jednym punkcie, podczas gdy od innych graczy zwykle to są trzy-cztery uderzenia - zauważa Wilander.

- Miedwiediew gra też w bardzo dziwnym tempie. Szybko zbiera się między punktami, a gdy już punkt trwa, to wtedy się nie spieszy - dodaje.

Ani Wilander, ani Henman nie potrafią ocenić, kto komu narzuci swoje warunki gry i kto wygra ten ćwierćfinał. Pewne jest tylko, że zwycięzca zagra w półfinale z Carlosem Alcarazem (nr 2 ATP) albo z Alexandrem Zverevem (6 ATP).