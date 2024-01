Magda Fręch przemówiła po Australian Open

Magdalena Fręch ma liczne powody do zadowolenia po swojej grze w Australian Open. Tenisistka nigdy wcześniej nie zaszła tak daleko w żadnym turnieju wielkoszlemowym. W dodatku w czwartej rundzie zmierzyła się z jedną z najlepszych tenisistek świata. Fręch w końcu postanowiła zwrócić się do kibiców po odpadnięciu z turnieju. I nie ukrywa swojego szczęścia! Zapowiedziała też, co ją niedługo czeka.

