Djoković podszedł do sędziny i zadziwił. Nie zgadniesz, z czym miał problem

Australia jest z pewnością ulubionym miejscem na ziemi dla Novaka Djokovicia (1. ATP). Serb wygrywał Australian Open aż dziesięciokrotnie w swojej karierze - dokonywał tego w 2008 roku, latach 2011-2013, 2015-2016, 2019-2021 i 2023 roku. To jest jedyny turniej wielkoszlemowy, w którym Djoković ma ponad 90 proc. zwycięstw. Wiele też wskazuje na to, że to lider światowego rankingu triumfuje w Australii w 2024 roku. Djoković już awansował do półfinału po tym, jak pokonał 7:6 (3), 4:6, 6:2, 6:3 Amerykanina Taylora Fritza (12. ATP).

Nietypowa prośba Djokovicia do sędziny. "Czy to konieczne?"

Spotkanie między Djokoviciem a Fritzem w ćwierćfinale Australian Open odbywało się w sesji dziennej, tak jak to było w przypadku poprzedniego starcia z udziałem Serba, gdzie wygrał 6:0, 6:0, 6:3 z Francuzem Adrianem Mannarino (20. ATP). To się nie spodobało Djokoviciowi, który preferuje grę podczas sesji wieczornych, gdzie jest mniejsza temperatura. Podczas jednej z przerw w drugim secie tenisista postanowił zwrócić się do sędziny, którą w tym meczu była Louise Azemar Engzell.

- Czy to konieczne, żeby światła były tak mocne, gdy jest jeszcze dzień? Chodzi mi o to, że te światła są tak mocne. Czy to jest naprawdę konieczne? - pytał Djoković. Ostatecznie spotkanie zostało dograne przy takiej samej mocy i natężeniu świateł. - Jeśli miałbym wybrać jeden kort, warunki oraz piłki w Australii, to wybrałbym nocną sesję na Rod Laverze z takimi piłkami, jak dziś. Dla mnie to zdecydowanie najlepsze warunki. Grało mi się tu naprawdę dobrze, jak na mój styl tenisa. Ten kort wydobywa ze mnie wszystko, co najlepsze. Im więcej wygrywasz na danym korcie, tym pewniej czujesz się za każdym razem - stwierdził.

Teraz przed Djokoviciem gra o finał wielkoszlemowego Australian Open. Jego rywalem będzie Włoch Jannik Sinner (4. ATP), który w ćwierćfinale pokonał 6:4, 7:6 (5), 6:4 Andrieja Rublowa, a w tie-breaku wrócił ze stanu 1:5 i wygrał 7:5. Do tej pory ci tenisiści grali ze sobą sześciokrotnie w karierze. Cztery razy lepszy okazywał się Djoković, a dwa razy wygrywał Sinner. Ich ostatni pojedynek miał miejsce 25 listopada zeszłego roku podczas Pucharu Davisa, gdzie Sinner wygrał 6:2, 2:6, 7:5.

Drugą półfinałową parę podczas Australian Open stworzą zwycięzcy meczów Alexander Zverev (6. ATP) - Carlos Alcaraz (2. ATP) i Hubert Hurkacz (9. ATP) - Daniił Miedwiediew (3. ATP).