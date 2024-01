Show polskiej tenisistki! Deklasacja. Brawo! [WIDEO]

Maja Chwalińska liczy na przełamanie fatalnej passy z ostatnich miesięcy, kiedy to nie udało jej się wygrać dwóch meczów z rzędu. I już we wtorek zrobiła pierwszy krok w tym kierunku. Co więcej, dokonała tego w imponującym stylu. Dość powiedzieć, że w drugim secie nie oddała rywalce ani jednego gema, zaliczając kolejny "bajgiel" w karierze. Finalnie pokonała Audrey Albie 6:2, 6:0 i awansowała do 1/8 finału ITF w Porto.

