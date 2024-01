Niewiarygodne, co powiedzieli o Świątek. To może być bzdura roku [WIDEO]

Po kapitalnej końcówce ubiegłego sezonu, kiedy Iga Świątek wygrała WTA Finals i powróciła na pozycję liderki światowego rankingu, wydawało się, że powalczy też o triumf w Australian Open. Od samego początku turniej nie wyglądał jednak zbyt dobrze w jej wykonaniu. Najpierw z problemami pokonała Sofię Kenin (47. WTA) 7:6 (2), 6:2, a następnie po heroicznym boju wyeliminowała Danielle Collins (69. WTA) 6:4, 3:6, 6:4. Sensacyjnie poległa za to w trzeciej rundzie z Lindą Noskovą (29. WTA) 6:3, 3:6, 4:6 i odpadła z zawodów.

Dziennikarze uważają, że nadchodzi era Sabalenki i Gauff. Kontrowersyjna wypowiedź nt. Świątek

Po odpadnięciu naszej zawodniczki faworytkami do triumfu są: pogromczyni Magdaleny Fręch (51. WTA) Coco Gauff oraz obrończyni tytułu z ubiegłego roku Aryna Sabalenka. Wybitną formą imponuje zwłaszcza Białorusinka, która do tej pory nie straciła nawet seta. Jedna z zawodniczek będzie musiała jednak pogodzić się z porażką, ponieważ obie trafiły na siebie w półfinale AO.

Podczas wtorkowego podcastu "Off The Ball" jeden z dziennikarzy stwierdził, że to właśnie Sabalenka i Gauff zdominują kobiecą scenę tenisa w najbliższym czasie. - Potencjalnie Coco Gauff kontra Aryna Sabalenka to może dobra rywalizacja w najbliższych dwóch latach. Amerykanka ma szansę zostać kimś więcej, niż gwiazdą tego sportu. Natomiast Sabalenka stawia się zwykle w roli bezlitosnej niszczycielki. Może to być zatem klasyczna historia walki dobra ze złem - powiedział.

Dodał również kontrowersyjną opinię na temat Igi Świątek, która na początku września po porażce z Jeleną Ostapenko (12. WTA) w IV rundzie US Open straciła pozycję liderki światowego rankingu, po czym powiedziała wprost: "czułam, że zdjęłam z ramion jakiś bagaż i przez to mogłam się bardziej skupić na powrocie do spokojniejszego treningu".

- Nie sądzę, żeby była typem zawodniczki, która chce być na szczycie. Przyznała, że presja numeru jeden bardzo ją obciążała. Wygrała cztery turnieje wielkoszlemowe, z czego trzy to French Open. Zawsze wydaje się jednak mieć problemy z Australian Open. W zeszłym roku została szybko wyeliminowana przez Rybakinę i straciła szansę na zwycięstwo - stwierdził.

Bardzo szybko jego słowa skontrowała siedząca w studiu była tenisistka Jenny Claffey. - Jeśli spojrzysz na całą trójkę, to każda ma dany element gry, który sprawia, że wszystkie są wyjątkowe. Nie lekceważyłabym Świątek, ponieważ jest niezwykle wszechstronna i może jeszcze namieszać - wyjaśniła.

Iga Świątek powróci na kort najprawdopodobniej dopiero 11 lutego, kiedy rozpocznie się turniej WTA w Dausze. Będzie przystępowała do niego w roli obrończyni tytułu z ubiegłego roku. Wówczas w finale pokonała Jessicę Pegulę (4. WTA) 6:3, 6:0.