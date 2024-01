Eksperci mówią jednym głosem o Hurkaczu. Ważna wiadomość dla Polaków

Nie przed godz. 3:30 polskiego czasu - wtedy na kort centralny Rod Laver Arena wyjdzie Hubert Hurkacz. Rywalem Polaka we wtorkowym ćwierćfinale Australian Open będzie Danił Miedwiediew. To turniejowa trójka i były numer jeden na świecie, ale 26-letni Hurkacz ma z Rosjaninem dodatni bilans trzech zwycięstw i dwóch porażek. W ich jedynym wielkoszlemowym starciu - na Wimbledonie w 2021 r. - to Hubert Hurkacz wygrał w pięciu setach. O szanse Polaka przed tym pojedynkiem zapytaliśmy tenisowych ekspertów, którzy na co dzień komentują zmagania w Melbourne na antenach Eurosportu.

REKLAMA

Zobacz wideo Hurkacz trafił najlepiej, jak mógł. "To jest na plus dla Huberta"

Jak oceniasz dotychczasowy poziom gry Hurkacza w AO? Wygląda na to, że z meczu na mecz się rozkręca.

Dawid Olejniczak: Gra tak, jak powinien w pierwszych rundach. Na pewno jest to poziom dobry, ale aby pokonać Miedwiediewa musi zagrać lepiej. Rosjanin nie prezentuje się w Melbourne wybitnie i miał problemy w pierwszej rundzie z kwalifikantem, czy później z Russouvorim, ale jestem pewny, że z Hurkaczem się zmobilizuje i zagra lepiej.

Maciej Łuczak: Dużo prawdy jest w tym, że rozkręca się z meczu na mecz. Na pewno jeden z istotniejszych momentów to wyjście ze stanu 1:2 w setach z Jakubem Mensikiem w drugiej rundzie. To był taki moment kryzysowy, w którym pewnie nawet w głowie Hurkacza mogły się przypomnieć te mecze przegrane z zawodnikami niżej notowanymi w Wielkich Szlemach.

Fakt, że Mensik grał naprawdę nieźle, a Hurkacz wygrał z nim zasłużenie, też pokazał przygotowanie fizyczne na wysokim poziomie, bo Polak "zabił" fizycznie mecz w piątym secie. Z Humbertem to był mecz pułapka, ale Hubert zagrał dobrze w kluczowych momentach. Tak samo było w czwartej rundzie z Cazaux. Widać, że rośnie pewność siebie.

Hubert Błaszczyk: Uważam, że poziom gry Hurkacza jest skorelowany z tym, które miejsce zajmuje obecnie w rankingu. Podczas United Cup już wyglądał całkiem dobrze. W Melbourne był jeden mecz Huberta, który mnie rozczarował. To było to starcie z Jakubem Mensikiem w drugiej rundzie. Wydawało mi się, że z Czechem, który jest dużym talentem, ale ma nikłe doświadczenie, Hurkacz powinien sobie poradzić dużo szybciej, a on był dość bierny. Później Czech opadł z sił i to zwycięstwo przyszło w miarę bezproblemowo, ale ten mecz wzbudził we mnie niepokój. Natomiast to, jak zagrał w kluczowych momentach z Ugo Humbertem czy Arthurem Cazaux w czwartej rundzie, gdzie wszystkie ważne piłki wygrywał, to sprawia, że jestem optymistą przed meczem z Miedwiediewem.

Ćwierćfinał to jest wynik, który przy tej drabince jest optymalny. Nie było takiego meczu, w którym Hubert by nie był faworytem, jednakże zawodnicy pokroju Humberta to jest już jakieś wyzwanie. Nie był to taki mecz, przy którym bylibyśmy pewni zwycięstwa na 70-80 proc.

Co sprawiło, że Hurkacz w końcu osiągnął ćwierćfinał w Australii? Czy jest taki element w jego grze, który poprawił i to rzuca się w oczy?

DO: Serwis wciąż funkcjonuje bardzo dobrze, ale też Hurkacz przestał notować wpadki. W przeszłości przegrywał tutaj z Mannarino, Ymerem, Kordą, czyli zawodnikami notowanymi niżej. Lepiej wygląda także forehand. W tym roku na pewno pomogło mu też losowanie, bo grać z Arthurem Cazaux w czwartej rundzie, przy całym szacunku do gry Francuza w tym turnieju, to z pewnością dobra wiadomość.

MŁ: Zdecydowanie pewność siebie w ważniejszych momentach i wygrywanie decydujących punktów. Wiadomo z uwagi na to, że Hurkacz nie jest wybitnie returnującym zawodnikiem wiele jego meczów rozstrzyga się w tiebreakach. Taki scenariusz z nim kojarzymy, że wszystko sprowadza się do czterech-pięciu punktów w secie. Tu widać postęp, że był zdecydował i potrafił wziąć sprawy w swoje ręce. Nie był pasywny w ważnych momentach. Gra bliżej linii końcowej, nie cofa się kilka metrów za linię końcową.

HB: Na pewno na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy Hubert ogromnie poprawił serwis. On stał się najlepszym na świecie. Przełamanie Hurkacza dzisiaj to jest naprawdę duży wyczyn. Też wydaje mi się, że w elemencie gry przy siatce i wybierania momentów do ataku też poszedł do przodu. Często bywało tak, że chodził do siatki zbyt pochopnie, teraz jest to bardziej przygotowane i umiejętnie wykonane.

Co Hurkacz musi jeszcze poprawić w Melbourne, aby zwiększyć swoje szanse na sukces?

DO: Z pewnością musi wyeliminować lub chociaż zminimalizować przestoje w swojej grze, zwłaszcza w kluczowych momentach. Była taka sytuacja w spotkaniu z Ugo Humbertem, że Hubert przy 5:4 nie wykorzystał smecza i został w tym gemie przełamany. Miedwiediew jest zawodnikiem, że wykorzysta takie momenty.

MŁ: Na pewno return i to jak gra w gemach serwisowych przeciwników. Jakby utrzymał taki poziom serwowania, a poprawił grę przy podaniu rywala, to mielibyśmy zawodnika jeszcze bardziej groźnego i niewygodnego. Grając z Hurkaczem zdajesz sobie sprawę, że otrzymasz niewiele szans na przełamanie, więc wtedy jeszcze bardziej rośnie twoja presja serwisowa. Natomiast w meczach Huberta brakuje czasami załapania się na bardziej wyrównaną grę w gemach przy podaniu rywala. To pomogłoby Hurkaczowi nie tylko w meczach z czołówką, ale także przeciwko zawodnikom spoza TOP50.

HB: Największym mankamentem jest na sto procent return. Jeśli chodzi o zawodników światowej czołówki, pierwszej dziesiątki, to nie ma zawodnika, który wygrywałby tak mało gemów serwisowych rywali. Jeśli chcemy, żeby Hubert był w pierwszej piątce rankingu, to ten return musi ulec poprawie. Uważam też, że zbyt często, zwłaszcza z zawodnikami niżej notowanymi, którzy uwielbiają przebijać piłkę, Hubert przyjmuje ich styl gry i czeka, co się wydarzy.

Hurkacz przyzwyczaił nas do tego, że ze światową czołówką gra jeszcze lepiej, ale często czegoś mu brakowało do zwycięstwa. Z Miedwiediewem, z którym zmierzy się w ćwierćfinale, jest inaczej – ma z nim dodatni bilans. Co sprawia, że Rosjanin tak leży Hurkaczowi?

DO: Hurkacz ma bilans 3:2 z Miedwiediewem, ale pamiętam, że był taki mecz w Toronto [w 2021 roku – przyp. red.], gdy Polak przegrał 6:2, 6:7, 6:7 i Miedwiediew po meczu przyznał, że Hubert zagrał lepiej od niego. Polak zdobył wtedy więcej punktów, ale na koniec schodził z kortu pokonany. Na pewno Hurkaczowi pasuje, że Miedwiediew też jest graczem, który lubi poprzebijać z linii końcowej.

MŁ: Mam wrażenie, że na tle tej czołówki Hurkaczowi dość łatwiej przychodzi zdominowanie na korcie Miedwiediewa. Sam fakt, że on z nim wygrał w Wimbledonie, pozytywniej nastawia go do rywalizacji z nim. Przypominam sobie mecze z Djokoviciem czy Alcarazem, to z Miediediewem wychodzi bardziej pewny siebie. Przekonany o tym, że już go pokonał, więc znów może to zrobić. To są te detale, które sprawiają, że Polak patrzy na niego trochę inaczej, niż inny rywali z czołówki.

HB: Hubert bardzo dobrze trzyma piłkę w korcie. To, co z tymi słabszymi zawodnikami jest defektem, w starciach z Miedwiediewem jest akurat atutem, bo Rosjaninowi też nie pasuje, że Hurkacz potrafi długo przebijać i trzymać tempo. Istotne jest, że z Miedwiediewem Polak już wygrywał. Wydaje mi się, że bardzo ważna w tym meczu będzie umiejętność przechodzenia z obrony do ataku, bo wiemy, że Hubert będzie się umiejętnie bronił. Miedwiediew jest taką ośmiornicą na korcie, która potrafi wyciągać piłki, ale konieczna będzie arytmia - pójście do przodu, zmiana tempa gry.

Biorąc pod uwagę jedynie dyspozycje w Melbourne, czy Hubert Hurkacz jest faworytem tego starcia?

DO: Tak bym tego nie nazwał. Według mnie jest to spotkanie bez faworyta. Zaskoczyły mnie kursy bukmacherskie, które zdecydowanie wskazują na Rosjanina, a notowania Hurkacza są dość niskie (1.40 do 3.00). Bardzo się zdziwię, jeśli nie obejrzymy co najmniej czterech setów. Spodziewam się, że długość tego pojedynku może przebić nawet to starcie Miedwiediewa z Ruusovuorim (4 godziny 21 minut – przy. red.)

Z całą pewnością Rosjanin na takie starcie w ćwierćfinale z Hurkaczem bardzo się zmobilizuje, ale też musimy pamiętać, że jest to sport indywidualny i tutaj nikt nie zastąpi zawodnika, jeśli ma problemy zdrowotne, a o takowych często dowiadujemy się dopiero po meczu. Tak jak w przypadku ostatniego rywala Hurkacza Cazaux, gdy okazało się, że po poprzednim spotkaniu z Griekspoorem miał problemy gastryczne i w ogóle nie spał.

MŁ: Nie, nie powiedziałbym, że jest faworytem. Uważam, że jest to mecz 50-50, bo Miedwiediew wyraźnie zaliczył słabsze dwa sety z Ruusovuorim, ale dalsza część turnieju wygląda, że się naprawdę odbudował. Na tym etapie nie jestem oczarowany grą Huberta. Wynikowo ten turniej jest bardzo dobry, ale jeśli chodzi o poziom gry, to zdefiniuje go właśnie ten mecz z Miedwiediewem. Fantastycznie, że ograł tych niżej notowanych zawodników. To jest wartość, którą trzeba doceniać, ale Miedwiediew to jest zupełnie inna półka.

HB: Delikatnym tak, ze wskazaniem 55-45 na korzyść Hurkacza. Ale też trzeba mieć na uwadze klasę rywali w Melbourne, co trudno zważyć. Jednak biorąc pod uwagę samą jakość tenisa, to w power rankingu turnieju Hurkacza przed ćwierćfinałami postawiłbym wyżej od Miedwiediewa.