Kiedy mecz Hurkacz - Miedwiediew? O której godzinie gra? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

"Udźwignął presję faworyta, grał bardzo dojrzale. Oglądać tak grającego Hurkacza to czysta przyjemność!" - tak o ostatnim spotkaniu Huberta Hurkacza (9. ATP) pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl. Polski tenisistka w drodze do ćwierćfinału pokonał Francuza Arthura Cazaux (122. ATP) 7:6(8-6), 7:6(7-3), 6:4. To już najlepszy wynik Hurkacza w historii jego występów w Melbourne.

Australian Open. Hurkacz - Miedwiediew.

Rywalem Hurkacza w meczu o półfinał będzie Daniił Miedwiediew (3. ATP). Rosjanin grał w finałach Australian Open w 2021 i 2022 roku, ale musiał wtedy uznać wyższość kolejno - Novaka Djokovicia (1. ATP) i Rafaela Nadala.

Dotychczas obaj panowie mierzyli się ze sobą pięciokrotnie w oficjalnych spotkaniach. Trzy z tych spotkań wygrał polski tenisista. W turnieju wielkoszlemowym mierzyli się tylko raz - w czwartej rundzie Wimbledonu w 2021 roku Hurkacz wygrał 2:6, 7:6(7-2), 3:6, 6:3, 6:3.

Hubert Hurkacz ma już zagwarantowane ósme - rekordowe dla siebie - miejsce w najnowszym rankingu ATP, który zostanie opublikowany w poniedziałek. Gdyby czwarty raz w karierze ograł Miedwiediewa, to byłby siódmym tenisistą świata.

Hurkacz - Miedwiediew. O której godzinie gra Hubert Hurkacz?

Mamy złe informacje dla kibiców z Polski, którzy ponownie będą musieli zarwać noc, jeśli chcą na żywo zobaczyć mecz Polaka. Spotkanie Hubert Hurkacz - Daniił Miedwiediew w ćwierćfinale Australian Open rozegrane zostanie w środę 24 stycznia nie wcześniej niż o godzinie 3:30 naszego czasu. Transmisja z pojedynku Hurkacza będzie dostępna w stacji Eurosport. W internecie starcie obejrzymy na stronie Player.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl Live.