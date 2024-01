"Najgorsza technika, jaką w życiu widziałem". Tak, to o rywalu Hurkacza

Dotychczas najlepszym wynikiem w Australian Open dla Huberta Hurkacza była czwarta runda. Dokonał tego w 2023 roku. Wtedy miejsce w czołowej ósemce zabrał mu Sebastian Korda, z którym przegrał w super tie-breaku piątego seta. Dwanaście miesięcy później najlepszy polski tenisista dokonał tej sztuki.

Podczas tegorocznej imprezy w Melbourne 26-letni Wrocławianin najpierw pokonał Omara Jasikę w trzech setach oraz w pięciu Jakuba Mensika. Hubert Hurkacz jeszcze lepiej poradził sobie w starciach z Francuzami: Ugo Humbertem oraz Arthurem Cazaux. Polak przegrał w nich tylko jedną partię. Teraz w ćwierćfinale zmierzy się z trzecim zawodnikiem świata Daniiłem Miedwiediewem. Rosjanin jest wyżej notowany, ale nasz reprezentant nie jest w tym spotkaniu bez szans, o czym świadczy bilans bezpośrednich starć - Polak prowadzi 4:2. Jedno z tych konfrontacji odbyła się podczas turnieju wielkoszlemowego. Na Wimbledonie 2021 lepszy w pięciu setach okazał się Hurkacz.

Refleksją na temat Daniiła Miedwiediewa podzielił się Nick Kyrgios, który od początku turnieju pełni rolę komentatora w Eurosporcie. Australijczyka cechują komentarze wprost, pełne sarkazmu, ale od czasu do czasu potrafi przyznać się do błędnej oceny. Tak było w przypadku rosyjskiego tenisisty. - Dla mnie facetem, o którym myślałem, że będzie okropny, był Miedwiediew. Grałem przeciwko niemu w juniorach w Roehampton i pokonałem go 6:3, 6:3. Dominowałem, a ten facet był po prostu okropny - stwierdził Nick Kyrgios.

Miedwiediew od początku charakteryzował się niecodzienną techniką odbić piłki. Daleka jest ona do wzoru, ale przynosi odpowiednie rezultaty. Rosjanin kilka lat temu w wywiadzie przyznał, że od dziecka nie zależało na opanowaniu tej techniki, a raczej na umieszczeniu piłki we właściwym miejscu i czasie na korcie. - Miał najgorszą technikę, jaką kiedykolwiek widziałem w życiu. Szczerze powiedziałem, że ten facet powinien odpuścić, bo nie ma mowy, żeby dał sobie radę z tym wszystkim. Wtedy zostaje numerem jeden na świecie i mistrzem Wielkiego Szlema. To bardzo zabawne, a w dodatku szalone. Teraz widzisz Miedwiediewa, który czuje się bardzo dobrze, grając na dużych kortach, czego nigdy bym nie przewidział, gdy byliśmy juniorami - przyznał australijski tenisista.

Pojedynek Huberta Hurkacza z Daniiłem Miedwiediewem zostanie rozegrany na Rod Laver Arena nie przed godz. 3:30 w nocy z wtorku na środę polskiego czasu.