Trzygodzinny horror! Znamy pierwszą półfinalistkę AO. To była piłka turnieju [WIDEO]

We wtorek zainaugurowano ćwierćfinały Australian Open. Jako pierwsze o miejsce w najlepszej czwórce powalczyły Coco Gauff (4. WTA) oraz Marta Kostiuk (37. WTA). Dla obu to już był najlepszy występ w Melbourne, a w przypadku niżej notowanej Ukrainki dotyczy to całej wielkoszlemowej kariery. Jej trenerką jest Polka Sandra Zaniewska.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Ponad trzy godziny i 107 niewymuszonych błędów. Triumfatorka US Open w półfinale AO

Amerykanka ma już na swoim koncie triumf w US Open czy finał Roland Garros i to ona była murowaną faworytką z uwagi na doświadczenie oraz potencjalnie większą klasę sportową, o której wskazywał ranking. Spotkanie jednak kapitalnie zaczęła Marta Kostiuk. Najpierw utrzymała dwa swoje podania - oba gemy trwały po sześć minut - a następnie przełamała rywalkę, przy jej sporej pomocy, gdyż Amerykanka popełniła dwa podwójne błędy serwisowe. Czwarta rakieta świata szybko mogła odrobić stratę breaka. Prowadziła już 40:0 przy podaniu rywalki, ale kapitalna gra Ukrainki i przejęcie inicjatywy pozwoliły jej wyjść z opresji i odskoczyć na gemowe prowadzenie. Chwilę później ponownie przełamała rywalkę. Znów dały o sobie znać problemy serwisowe Gauff. W dodatku popełniała naprawdę dużo błędów.

Prowadzenie 5:1 zobligowało 21-latkę do zamknięcia seta, ale to nie było takie proste. Ręka zadrżała - niewymuszone błędy oraz dwa podwójne błędy dały Amerykance drugiego gema. Wtedy poczuła krew i rozpoczęła swoją pogoń. Sukcesywnie dochodziła rywalkę, aż wszelkie straty zostały odrobione. Ba, Coco Gauff wręcz wyszła na prowadzenie 6:5 z przełamaniem, ale Ukrainka potrafiła się odbudować i wywalczyła tiebreak. W nim zawodniczki szły łeb w łeb, ale w końcówce Kostiuk popełniła trzy niewymuszone błędy, które zaważyły o zwycięstwie Gauff 8:6.

Piłka turnieju w meczu Kostiuk - Gauff

Cały pierwszy set trwał 76 minut, a obie zawodniczki popełniły w sumie już 50 niewymuszonych błędów oraz 11 podwójnych błędów. Kolejne przytrafiły się czwartej rakiecie świata na otwarcie drugiej partii, ale rywalka nie pozostawała dłużna. W trakcie drugiego seta obejrzeliśmy aż cztery przełamania z rzędu, a ozdobą tej części meczu był jeden z punktów, w którym Kostiuk walczyła jak lwica w defensywie. "Punkt turnieju! To jedna z najlepszych defensyw, jaką kiedykolwiek zobaczysz" - podsumował profil The Tennis Letter.

Gauff prowadziła 5:3 i serwowała na mecz, ale zdołała w tym gemie wygrać raptem punkt. Znów zadecydował tiebreak. W nim skuteczniejsza była 21-latka z Kijowa. Odskoczyła na 4:0 i tym razem nie wypuściła przewagi. Kolejne niewymuszone błędy rywalki pozwoliły jej wygrać 7:3.

Zegar odmierzający czas na korcie przed decydującym setem wskazywał już dwie godziny i 22 minut. Niestety taka dawka mocno odbiła się na dyspozycji fizycznej Marty Kostiuk, która zaczęła przeżywać spory kryzys. Lepiej trudy spotkania wytrzymała Amerykanka i to ona zaczęła wygrywać gema za gemem w trzeciej partii. Ukrainkę stać było na mały zryw i wygranie dwóch gemów, ale to było za mało. Po trzech godzinach i 7 minutach do półfinału awansowała Coco Gauff 7:6(8), 6:7(3), 6:2. Obie zawodniczki popełniły w sumie 17 podwójnych błędów i aż 107 niewymuszonych błędów. Amerykanka o finał zagra z lepszą z pary Aryna Sabalenka - Barbora Krejcikova.