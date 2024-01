Miedwiediew powiedział wprost, co myśli o Hurkaczu

Hubert Hurkacz (9. ATP) już osiągnął swój najlepszy sukces w Australian Open, awansując do ćwierćfinału po wygraniu 7:6(8-6), 7:6(7-3), 6:4 z Francuzem Arthurem Cazaux (122. ATP). "Udźwignął presję faworyta, grał bardzo dojrzale. Oglądać tak grającego Hurkacza to czysta przyjemność!" - pisał po tym spotkaniu Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Daniił Miedwiediew podkreślił poziom Huberta Hurkacza. Wspomniał o jego sukcesach

Rywalem Hurkacza w ćwierćfinale będzie Daniił Miedwiediew (3. ATP), który w poniedziałkowy poranek pokonał Portugalczyka Nuno Borgesa (69. ATP) 6:3, 7:6(7-4), 5:7, 6:1. Rosjanin pojawił się po tym meczu na konferencji prasowej, gdzie był pytanie m.in. o to, czy Hubert Hurkacz może wygrać turniej wielkoszlemowy.

- Przy takim serwisie jesteś jednym z kandydatów do wygranej. Hurkacz jest w stanie dobrze grać na każdej nawierzchni. Jego serwis jest tak dobry, że zawsze może doprowadzić do tie-breaka. Będę jednak próbował go przełamać. Ma za sobą półfinał Wimbledonu, a to wielkie osiągnięcie. Jednocześnie zdarzało mu się wcześniej odpadać, gdy grał z rywalami, od których powinien być mocniejszy - mówił Miedwiediew cytowany przez PuntoDeBreak.

- W każdym razie ma wygrane dwa turnieje Masters 1000 i po dwóch takich zwycięstwach jest kandydatem do wygrania turnieju Wielkiego Szlema - dodał rosyjski tenisista, wspominając triumfy Hurkacza w Miami (2021 rok) i Szanghaju (2023). W dalszej części konferencji prasowej komplementował serwis swojego najbliższego rywala.

Hubert Hurkacz z jednym z najlepszych serwisów w męskim tenisie. "Bardzo precyzyjny i bardzo mocny"

- Porównałbym jego serwis do tego, którym dysponuje Nick Kyrgios. Jest bardzo precyzyjny, a jednocześnie bardzo mocny. Jest lepszy od tych, którymi dysponuje większość chłopaków. Są inni goście, którzy serwują po 220 czy 230 km/h, ale nie są tak precyzyjni. Dlatego niewielu ma taki serwis jak "Hubi". Powiedziałbym, że jego serwis znajduje się w pierwszej dwójce lub trójce w męskim tourze - podsumował Miedwiediew.

Spotkanie Rosjanina z Hubertem Hurkaczem w ćwierćfinale Australian Open zostanie rozegrane w środę 24 stycznia. Dotychczas obaj panowie mierzyli się ze sobą pięciokrotnie w oficjalnych spotkaniach. Trzy z tych spotkań wygrał polski tenisista. W turnieju wielkoszlemowym mierzyli się tylko raz - w czwartej rundzie Wimbledonu w 2021 roku Hurkacz wygrał 2:6, 7:6(7-2), 3:6, 6:3, 6:3.