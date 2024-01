Sceny po meczu Ukrainki z Rosjanką w Australian Open. Ukraina wszczyna śledztwo

Podczas trwającej wojny w Ukrainie regularnym obrazkiem na kortach na całym świecie jest brak podania ręki, kiedy dochodzi do starć między zawodniczkami z Ukrainy a Rosji lub Białorusi. W ten sposób tenisistki z Ukrainy wyrażają sprzeciw odnośnie obecności ich rywalek z wyżej wymienionych krajów. Przypomnijmy, że ATP czy WTA dopuszczają graczy z Rosji i Białorusi po spełnieniu określonych warunków, co oznacza też występy pod neutralną flagą. - To kolejne przypomnienie o tym, że w moim kraju trwa wojna. Robię to dla Ukrainy - mówi m.in. Łesia Curenko, 33. rakieta światowego rankingu.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek powalczy o medal olimpijski? "To będzie bardzo trudny dla niej sezon"

Curenko nie podała ostatnio ręki Arynie Sabalence (2. WTA) po dotkliwej porażce 0:6, 0:6 w trzeciej rundzie Australian Open. - Rozumiem stanowisko każdego zawodnika i je szanuję. Łesia zachowała się bardzo grzecznie. Nie podała mi ręki, ale traktowała mnie z szacunkiem - komentowała Białorusinka.

Ostatnio jednak doszło do ciekawej sytuacji podczas pierwszej rundy juniorskiego Australian Open. Ukrainka Jelizawieta Kotliar przegrała 2:6, 4:6 z Rosjanką Władą Minczewą. 16-letnia Ukrainka bez zastanowienia podeszła do siatki i uścisnęła rękę przeciwniczce. To od razu wychwyciły rosyjskie media. "Dziewczęta dały przykład doskonałego zachowania. Kto do nich dołączy?", "Kotliar zachowała się wzorowo" - to część z cytatów.

Ukrainka podała rękę Rosjance. Mogą ją spotkać za to konsekwencje. Wszczęto śledztwo

Po meczu Kotliar z Minczewą doszło do sporej burzy w mediach. Ukraińska Federacja Tenisowa nazwała to wydarzenie "błędem", który mógł się pojawić. "Ukraińska Federacja Tenisowa popiera ogólne stanowisko ukraińskich tenisistów, aby odmawiać uścisku dłoni przedstawicielom Rosji i Białorusi" - pisze organizacja. - Niestety córka nie czuła się spokojna, emocje w niej brały górę, przez co nie do końca kontrolowała swoje zachowanie. To był błąd. Lisa głęboko tego żałuje i nigdy więcej nie pozwoli sobie na to ponownie - dodał ojciec nastoletniej tenisistki, cytowany przez ukraińskie media.

Matwiej Bidny, wiceprezes ds. sportu i młodzieży Ukrainy uznał tę sytuację za prowokację ze strony Rosjanki. "Widzimy, jak na każdym turnieju Rosjanie próbują wykorzystać ukraińskich sportowców do własnej propagandy. Jak zobaczyłem wideo, moje pierwsze wrażenie było takie, że to prowokacja. Każdy, kto bierze udział w dużych turniejach wie, jak napięta jest atmosfera. Każdy będzie miał wiele argumentów, by obwinić lub usprawiedliwić tenisistkę. Badamy całą sytuację" - przekazał Bidny, cytowany przez ua.tribuna.com.

Jak może zakończyć się cała sprawa? Portal tennisuptodate.com podaje, że Ministerstwo Młodzieży i Sportu w Ukrainie wszczęło śledztwo w tej sprawie. Organizacja nie przyjęła tłumaczenia Kotliar, że to była pomyłka. Na razie nie da się jednak oszacować, jak cała sprawa ostatecznie się zakończy i czy nastoletnią tenisistkę czekają jakieś konsekwencje.