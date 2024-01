Wszystko jasne dla Hurkacza. Oto ćwierćfinaliści AO. Teraz się dopiero zacznie

Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału Australian Open. To jego najlepszy wynik na tej imprezie i dopiero drugi ćwierćfinał Wielkiego Szlema w karierze. Na kolejnym etapie Polak zmierzy się z Daniłem Miedwiediewem, czyli trzecią rakietą świata. Wiemy też, jak przedstawia się drabinka Hurkacza do ewentualnego finału.

