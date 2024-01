Rywal nie podał ręki Hurkaczowi. Oto powód [WIDEO]

Hubert Hurkacz (9. ATP) awansował do ćwierćfinału Australian Open. W rywalizacji z Arthurem Cazaux (122.) nie oddał ani seta, choć nie to znaczy, że miał łatwą przeprawę. W dwóch pierwszych setach decydował tie-break, a w ostatnim jedno przełamanie Polaka. Ostatecznie mecz trwał niecałe dwie i pół godziny i zakończył się wynikiem 7:6 (6), 7:6 (3), 6:4. Chwilę później doszło do zaskakującej sceny.

Dziwne zachowanie rywala Huberta Hurkacza. Nie uścisnął mu dłoni. Miał powód

Obaj tenisiści podeszli do siatki, by tradycyjnie podziękować sobie za grę. Cazaux zachował się jednak dosyć dziwnie. Hurkacz wyciągnął dłoń w jego kierunku, a ten, zamiast odwdzięczyć się tym samym, podał zaciśniętą pięść. Po chwili panowie przybili sobie "żółwika", poklepali i podeszli do sędziego. Rozstali się jednak w całkiem dobrej atmosferze, więc o jakiejś złośliwości ze strony Francuza nie mogło być mowy.

Zagadkowy gest Cazaux musiał mieć jakąś przyczynę. W końcu dowiedział się o niej francuski dziennikarz Benoit Maylin, znany z tenisowego programu "Sans Filet". "Dlaczego Arthur Cazaux wezwał fizjoterapeutę pod koniec drugiego seta? Brzuch? Stres? Nic z tego. Miał problemy gastryczne. Z tego powodu dzień wcześniej nie mógł trenować. Stąd też ten dziwny uścisk dłoni na koniec meczu, którym chciał uniknąć zarażenia Hurkacza wirusem" - poinformował na Twitterze.

To mogłoby wyjaśniać, dlaczego Cazaux w trakcie podziękowania usilnie coś Hurkaczowi tłumaczył. Pomimo tych kłopotów 21-latek i tak spisał się przyzwoicie. Zaserwował nawet więcej asów - 18, przy 11 wrocławianina.

Dla obu występ w tegorocznym Australian Open jest zdecydowanie najlepszy w dotychczasowych karierach. Do ćwierćfinału awansował jednak Polak. W nim zmierzy się z Daniłem Miedwiediewem (3. ATP) z Rosji.