Sceny w meczu rywali Hurkacza. Mecz natychmiast przerwany! Kibice ruszyli do akcji

Australian Open wkracza w decydującą fazę. W grze o najwyższe cele nadal pozostaje Hubert Hurkacz, który w poniedziałkowy poranek bez większych problemów rozprawił się z Arthurem Cazauxem 7:6, 7:6, 6:4 i awansował do ćwierćfinału. Jego meczowi towarzyszyło wiele emocji, ale tych czysto sportowych. Inaczej było w starciu Alexandra Zvereva z Cameronem Norriem. W jego trakcie doszło do niecodziennego incydentu z udziałem kibicki, przez co mecz został na chwilę przerwany.

Mecz Zverev - Norrie przerwany. Aktywistka przeprowadziła "atak". Niecodzienne sceny

Wspomniana sytuacja wydarzyła się w trzecim secie, przy stanie 4:1 dla Zvereva. Wówczas kobieta, zasiadająca na trybunach i ubrana w maseczkę oraz okulary przeciwsłoneczne, podeszła do barierki, oddzielającej fanów od kortu, wyjęła z torebki ulotki i zaczęła rzucać nimi w kierunku placu gry. Nie wiadomo dokładnie, czego dotyczył owy protest, jednak na kilku ulotkach widniało hasło "Wolna Palestyna". Można więc spodziewać się, że akcja miała zwrócić uwagę na trwający od kilku miesięcy konflikt zbrojny, a także na "ludobójstwo i zbrodnie wojenne".

Na zachowanie aktywistki natychmiast zareagował sędzia i przerwał spotkanie. Do akcji wkroczyło również dwóch kibiców. Szybko obezwładnili kobietę i wyprowadzili ją z trybun, ponieważ ochrona nie była zainteresowana podjęciem działań. Powracając, otrzymali żywiołową owację publiczności. Do działania zaangażowane zostały też dzieci od podawania piłek - musiały szybko oczyścić kort z ulotek.

To nie pierwsza taka sytuacja, kiedy dochodzi do protestu podczas turniejów tenisowych. Podobne sceny miały miejsce w trakcie jednego ze spotkań ubiegłorocznego Wimbledonu. Na korcie pojawiła się para aktywistów, reprezentujących zgromadzenie "Just Stop Oil", którzy rozrzucili pomarańczowe konfetti oraz kawałki puzzli. Spotkanie zostało przerwane, a do akcji wkroczyły służby porządkowe.

Emocjonujący mecz Zvereva z Norrim. Niemiec górą. W półfinale może trafić na Hurkacza

Drobny incydent w meczu Zverev - Norrie nie wpłynął jednak znacząco na i tak emocjonujące starcie tenisistów. Rozegrali oni pięciosetowy bój, pełen zwrotów akcji. Pierwszy set zapisano na koncie Niemca (7:5). W kolejnej partii Brytyjczyk się zrewanżował i wygrał 6:3. Zverev nie zamierzał jednak odpuszczać i w kolejnej odsłonie rywalizacji to on triumfował 6:3. Był więc o krok od zwycięstwa. Tyle tylko, że Norrie doprowadził do remisu i wygrał czwarty set 6:4, a o losach meczu zadecydowała ostatnia partia. W niej silniejszy był Niemiec, który zwyciężył w tie-breaku 10-3 i awansował do ćwierćfinału.