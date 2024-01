Eksperci mówią jednym głosem po meczu Hurkacza

Wielki sukces Huberta Hurkacza! Polak pierwszy raz w karierze zagra w ćwierćfinale Australian Open. W 1/8 finału swoją grą zachwycił wszystkich i pokazał wielką formę. "Hubert Hurkacz pokazuje, jak wzorcowo wykorzystać dobrą drabinkę. Teraz Daniił Miedwiediew", "Myślę, że nie jest to jego ostatnie słowo", "To, co miał zrobić, wykonał" - czytamy w sieci po spotkaniu z Arthurem Cazauxem.

