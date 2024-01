Znamy rywala Hurkacza w ćwierćfinale Australian Open! Wielki hit

Hubert Hurkacz pierwszy raz w karierze awansował do ćwierćfinału Australian Open. Polak pokonał Francuza Arthura Cazaux, dla którego to był życiowy turniej. W najlepszej ósemce turnieju Hurkacz zmierzy się z rywalem z najwyższej półki, który jednak w Melbourne nie jest w życiowej formie. Wrocławianin ma zatem szansę na niespodziankę. Co ciekawe, ma z nim korzystny bilans spotkań.

