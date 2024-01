Rywal Hurkacza to pułapka. Ranking ma niski, a jest najlepszy ze wszystkich w turnieju

Niedzielna porażka Magdaleny Fręch z Coco Gauff sprawiła, że w rywalizacji singlistów mamy już tylko jednego reprezentanta Polski. Wcześniej z Melbourne pożegnały się Iga Świątek oraz Magda Linette, ale doskonale w turnieju radzi sobie Hubert Hurkacz. Wrocławianin pokonał już trzech rywali i w poniedziałek zagra o ćwierćfinał Australian Open.

"Mentalność mamby". Rewelacja AO stanie na drodze Hurkacza

26-letni polski tenisista w drodze do czwartej rundy wyeliminował Omara Jasikę (343. ATP), Jakuba Mensika (142. ATP) oraz Ugo Humberta (20. ATP), tracąc w sumie trzy sety. Teraz czeka go starcie z Arthurem Cazauxem (122. ATP). 21-letni Francuz jest notowany w drugiej setce, więc w drabince głównej Australian Open znalazł się dzięki dzikiej karcie. Niech jednak nikogo nie zdziwi jego niski ranking, gdyż o jego możliwościach w tym turnieju przekonali się już Laslo Djere (33. ATP), Holger Rune (8. ATP) oraz Tallon Griekspoor (31. ATP).

Arhut Cazaux stał się ósmą dziką kartą, która dotarła do drugiego tygodnia Australian Open. Jest także trzecim najmłodszym Francuzem w tej rundzie. W rankingu live jest już sklasyfikowany na 83. miejscu w rankingu ATP. To już jego najlepszy wynik w karierze, a jeśli uda mu się pokonać Polaka, zanotuje skok o kolejne 20 lokat.

Turniej w Melbourne od dłuższego czasu kojarzy mu się pozytywnie. W 2020 roku był finalistą juniorskiej edycji Australian Open. W tym samym roku przeszedł na zawodowstwo i zadebiutował w seniorskim Wielkim Szlemie. Arthur Cazaux dość długo przebijał się przez etap Challengerów, ale w ubiegłym sezonie pokazał, że przerasta ten poziom. Zanotował cztery finały, z czego wygrał jednak tylko jeden. Był bliski kwalifikacji do Next Gen ATP Finals, lecz przypadła mu jedynie rola rezerwowego. 2024 rok rozpoczął od Challengera w Nowej Kaledonii, gdzie nie znalazł pogromcy. Oznacza to, że 21-letni Francuz notuje aktualnie serię ośmiu meczów z rzędu, nie przegrywając jeszcze w tym roku.

Tenisista urodzony w Montpellier bazuje przede wszystkim na doskonałym serwisie. W trzech spotkaniach w Melbourne posłał 43 asy. Ponadto średnią wygranych punktów po pierwszym podaniu utrzymuje na poziomie 84 proc. - to najlepszy wynik w całym męskim turnieju. Musiał bronić raptem dziewięciu break pointów, z których trzy zostały wykorzystane przez rywali. To statystyki, które muszą budzić podziw, zwłaszcza że Francuz grał z dwoma rozstawionymi zawodnikami.

Ciało Arthura Cazauxa również sporo o nim mówi. Na skórze wytatuował kilka symboli, które nawiązują do jego dotychczasowych doświadczeń. Jednym z najważniejszych jest wąż: jest to nawiązanie do Kobe'go Bryanta, jego sportowego idola (wraz z Rafą Nadalem). Francuz twierdzi, że kieruje się "mentalnością mamby", na którą składają się ambicja, perfekcjonizm i odporność na stres: jego kariera była jak dotąd często przerywana przez kontuzje. To się zmieniło w momencie pojawienie się w zespole nowego fizjoterapeuty wiosną ubiegłego roku. Jako dziecko Cazaux był utalentowanym graczem w piłce ręcznej. Porzucił ją w wieku trzynastu lat, aby podążać ścieżką tenisa. - Gra w piłkę ręczną bardzo mi pomogła pod względem szybkości, zwinności i wydolności - wspominał tenisista.

Francuski tenis od pewnego czasu znajduje się na etapie zmiany pokoleniowej. Przez lata najwyżej notowanymi graczami "Trójkolorowych" w pierwszej dziesiątce byli Gilles Simon, Jo Wilfred Tsonga, Gael Monfils i Richard Gasquet. Dwóch pierwszych jest już na emeryturze, a pozostali u schyłku kariery. "Ich przypowieści dobiegły niemal definitywnego końca i chociaż cała czwórka osiągnęła świetne wyniki, nad ich karierami unosi się pewne poczucie niekompletności. Arthur Cazaux, Arthur Fils czy Luca van Assche ożywiają francuski tenis po kryzysie spowodowanym upadkiem muszkieterów" - pisze portal ubitennis.com.

"Świat tenisa odkrywa fenomen Arthura Cazaux, jego młody wygląd oraz waleczną duszę" - pisze francuskie "L'Equipe", ale sam 21-latek dość mocno schładza entuzjazm rodaków przed meczem czwartej rundy z Hubertem Hurkaczem. - Przyszłość pokaże. We Francji lubimy się ekscytować, gdy tylko pojawi się małe osiągnięcie. Liczby są świetne, ale wolę dokonać podsumowań po zakończeniu turnieju - stwierdził w rozmowie z największym krajowym dziennikiem.

Starcie Hubert Hurkacz - Arthur Cazaux w poniedziałek nie przed godz. 5:00 polskiego czasu.