Wielka burza po meczu Ukrainki z Rosjanką w Australian Open. Skandal na cały kraj

Kilka dni temu na kortach Melbourne Park wystartował juniorski turniej Australian Open. W pierwszej rundzie turnieju dziewcząt Elizaweta Kotliar zmierzyła się z Vladą Minchevą. Lepsza 6:2, 6:4 okazała się ta druga, która występuje pod neutralną flagą, gdyż pochodzi z Rosji.

Wielka burza po meczu Ukrainki z Rosjanką na AO. Sprawa trafiła do najwyższych organów władzy

Jej rywalka - Ukrainka - po spotkaniu podeszła do siatki i podała jej rękę. To z pozoru normalne i codzienne zachowanie jest nietypowe z uwagi na narodowość obu zawodniczek. Z uwagi na śledzenie zawodowych kortów odzwyczailiśmy się od takich obrazków, gdyż Ukrainki od czasu napaści Rosji na ich ojczyznę nie podają ręki zawodniczkom z Rosji oraz Białorusi.

Historia uścisku dłoni młodej Ukrainki i Rosjanki przerodziła się w skandal. Zaledwie kilka godzin po tym, jak wideo z tego momentu stało się popularne w mediach społecznościowych, Ukraińska Federacja Tenisowa opublikowała oficjalne oświadczenie, w którym nazywa wydarzenie błędem. "W związku z incydentem, który miał miejsce po meczu juniorów Australian Open, warto zgłosić, co następuje: Ukraińska Federacja Tenisowa popiera ogólne stanowisko ukraińskich tenisistów, aby odmawiać uścisku dłoni przedstawicielom Rosji i Białorusi. Ale zawsze mogą pojawić się błędy, co miało miejsce dzisiaj w przypadku Kotlar" - czytamy w nim.

Ojciec 16-letniej tenisistki powiedział, że córka automatycznie odprawiła rytuał pomeczowy z uwagi na duże emocje, które towarzyszyły jej przy tym starciu. "Niestety córka nie czuła się spokojna, emocje w niej brały górę, przez co nie do końca kontrolowała swoje zachowanie. To był błąd, którego Lisa głęboko żałuje i nigdy więcej nie pozwoli sobie na to ponownie. Zawsze trzeba pamiętać, kto jest kim. Właściwie jest szczerą patriotką Ukrainy, zawsze nią była, jest i pozostanie nią w przyszłości" - powiedział ojciec młodej tenisistki.

Głos w tej sprawie zabrał także minister sportu Ukrainy, który nazwał Kotliar ofiarą prowokacji. - Każdy, kto bierze udział w dużych turniejach, wie, jakie napięcie tam panuje, a sportowcy mogą stać się łatwym celem prowokacji. Na każdym turnieju Rosjanie starają się wykorzystać ukraińskich sportowców do własnej propagandy. Każdy będzie miał wiele argumentów, aby winić lub usprawiedliwić tenisistę. Uważam jednak, że zanim cokolwiek zadeklarujecie i podejmiecie emocjonalne decyzje, powinniście szczegółowo poznać sytuację i wysłuchać samej Elizawety Kotliar i jej rodziców - stwierdził minister sportu.

Sprawę wykorzystują również Rosjanie. "Niestety, wszyscy ukraińscy sportowcy, którzy chcą porzucić polityczne démarche na stadionach, otrzymali surową lekcję na przyszłość" - twierdzi tamtejszy portal sport-express.ru. "Jest jednak mało prawdopodobne, aby Kotliar uszło na sucho jedynie za sprawą przeprosin ze strony ojca, ponieważ hejterzy w Kijowie nie wierzą w jej skruchę i żądają sprawdzenia, jak ta dziewczyna zachowywała się wcześniej po meczach z Rosjanami na turniejach ITF" - kontynuują swoją propagandę.