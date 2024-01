Nie tak wyobrażała sobie tegoroczną edycję Australian Open Iga Świątek. Polka potrafiła wyjść z opresji w drugiej rundzie przeciwko Danielle Collins, mimo że przegrywała 1:4 w decydującym secie, ale jej przygoda z Melbourne zakończyła się w trzecim meczu. Liderka rankingu przegrała z Lindą Noskovą 6:3, 3:6, 4:6.

To dlatego Świątek przestała grać. Rywalka ujawniła, jak było naprawdę. Nowa wersja zdarzeń

Na początku trzeciego seta doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Czeszka zeszła na przerwę po przełamaniu przy stanie 2:1, a Polka została na korcie z wyraźnie skonsternowaną miną. Rzuciła wymowne spojrzenie w kierunku sędzi, podeszła do niej i chwilę podyskutowała. Potem wróciła do trenera Tomasza Wiktorowskiego wyraźnie niepocieszona. Komentatorzy Eurosportu poinformowali, że powodem przerwy był telebim, który miał utrudniać grę. Okazało się jednak, że przyczyna była inna.

Nowe światło na to zdarzenie rzuciła Linda Noskova, która po pokonaniu liderki rankingu udzieliła wywiadu czeskim mediom. To był istotny moment meczu, gdyż Czeszka chwilę wcześniej przełamała Polkę. - Przed rozpoczęciem gema nastąpiła dość długa przerwa, kiedy starsza pani niestety upadła na widowni i musiała być wyniesiona przez ratowników medycznych. Oczywiście mam nadzieję, że wszystko u niej w porządku, ale moment nie był najlepszy. Nie potwierdziłam przełamania, ale na szczęście nadal grałam dobrze i udało mi się zdobyć jeszcze jednego breaka - powiedziała 19-latka w rozmowie z portalem idnes.cz.

Czeska tenisistka przyznała, że starcie na otwarcie sesji wieczornej na Rod Laver Arena było dla niej trudnym wyzwaniem emocjonalnym. - Już od rana byłam trochę zdenerwowana, co nie zdarza mi się zbyt często. Ten mecz naprawdę wiele dla mnie znaczył, podeszłam do niego bardzo poważnie, nie wyszłam na kort z myślą, że nie mam nic do stracenia. I ostatecznie wszystko minęło wieczorem, z jednej strony przespałam pół dnia, z drugiej strony odbyłam trening na Rod Laver Arena, żeby oswoić się z areną - przyznała Linda Noskova, która przed tym turniejem była notowana na 50. miejscu w rankingu WTA. W czwartej rundzie zmierzy się z Eliną Switoliną.