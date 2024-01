Djoković nie wytrzymał i zrobił show. "Wstyd" [WIDEO]

Novak Djoković (1. ATP) nie raz zaskakiwał niekonwencjonalnym zachowaniem na korcie oraz tym, jak dobry kontakt ma z publicznością. W niedzielę Serb udowodnił to po raz kolejny. W meczu 1/8 finału Australian Open z Adrianem Mannarino (19. ATP) doszło do zabawnej sytuacji.

Novak Djoković stracił punkt i się zaczęło. Sędzia podgrzała atmosferę

Mannarino w konfrontacji z dziesięciokrotnym triumfatorem tej imprezy nie miał żadnych szans. Djoković od początku postawił piekielnie trudne warunki. Do tego stopnia, że wygrał 13 gemów z rzędu i prowadził 6:0, 6:0, 1:0. Dopiero wtedy Francuz zdołał jakoś odpowiedzieć i wygrał pierwszego w tym pojedynku gema. Na trybunach zapanował wtedy prawdziwy szał radości. Kibice zaczęli świętować, dopingując Mannarino, aby na tym nie poprzestał i mecz trwał jak najdłużej. W trakcie tego wielkiego poruszenia nagle doszło do małego zgrzytu.

Obaj tenisiści zeszli wówczas na przerwę. Djoković wycierał się ręcznikiem, gdy nagle zobaczył włączony zegar, odmierzający czas, jaki pozostał mu do wykonania serwisu. Wtedy wściekł się i wystartował z pretensjami w kierunki sędzi tego spotkania pani Alison Hughes. W tym czasie fiesta na trybunach trwała w najlepsze. Zanim Djoković zdążył wyjaśnić całą sprawę, postanowił dołączyć do zabawy.

Publiczność oklaskiwała rywala. Djoković nie wytrzymał. Zaskakująca reakcja

Będąc już przy stanowisku sędziowskim, Serb odwrócił się w stronę fanów i zaczął w taneczny sposób kołysać się na boki. Potem wyciągnął dłonie do góry i poruszał nimi, jakby chciał dyrygować publicznością. Zachowanie mogło dziwić, tym bardziej że kibice wcale nie jego oklaskiwali. Gdy zbliżył się do brytyjskiej sędzi, ta powiedziała mu, że po prostu się pomyliła i zegar włączyła przypadkowo. Tenisista uśmiechnął się więc i spokojnie odszedł. Serbskie media jednak nie odpuściły. "Kurir" całą sytuację nazwał "wstydem". O krok dalej poszedł portal "Republika", który ogłosił, że Djoković "jest sabotowany na wszelkie możliwe sposoby".

Djoković dokończył partię i wygrał ją do trzech. Po spotkaniu odniósł się do sytuacji z kibicami. - Wyświadczają mi przysługę. Im bardziej kibicują przeciwko mnie, tym lepiej dla mnie. Budzą we mnie coś, kogoś, kogo być może nie chcieliby widzieć, zwycięzcę - powiedział. Kolejnym rywalem Djokovicia będzie Taylor Fritz (12. ATP). Ich mecz odbędzie się we wtorek 23 stycznia.