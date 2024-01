Sceny w meczu Fręch. Rywalka trzy razy ją przepraszała. Niebywałe [WIDEO]

Mało kto przypuszczał, że to Magdalena Fręch będzie polską tenisistką, za którą najdłużej przyjdzie nam trzymać kciuki podczas tegorocznego Australian Open. Doskonałe występy w pierwszych trzech rundach sprawiły, że mogła powalczyć o ćwierćfinał imprezy.

Coco Gauff trzykrotnie przepraszała Magdalenę Fręch. O co chodziło?

W meczu 4. rundy turnieju nie miała jednak wiele do powiedzenia. Trudno się dziwić - Magdalena Fręch (69. WTA) jest dużo niżej notowaną tenisistką od Coco Gauff (4. WTA). Amerykanka zdominowała pojedynek i pozwoliła naszej reprezentantce zdobyć zaledwie trzy gemy.

Na dodatek sprzyjało jej szczęście. Trzykrotnie piłka przetoczyła się po siatce i spadła na stronę Fręch. Po tych zagraniach reprezentantka USA wykonywała przepraszający gest w kierunku Polki. Nawet w takich sytuacjach Gauff udawało się zdobyć punkty. Wydawało się nawet, że sama Amerykanka nie mogła w to uwierzyć.

19-letnia Amerykanka urasta do miana jednej z głównych faworytek do końcowego triumfu. O półfinał turnieju zagra z Martą Kostiuk (37. WTA). Gauff, obok Aryny Sabalenki (2. WTA) jest jedyną tenisistką z czołowej "10", która pozostała w turnieju.

Z Australian Open pożegnały się już Iga Świątek (1. WTA), Jelena Rybakina (3. WTA), Jessica Pegula (5. WTA), Ons Jabeur (6. WTA), Marketa Vondrousova (8. WTA), Maria Sakkari (8. WTA) i Jelena Ostapenko (10. WTA). Karolina Muchova (9. WTA) nie brała udziału w tegorocznych zmaganiach.

Coco Gauff to jednokrotna mistrzyni wielkoszlemowa. W 2023 roku wygrała US Open. Awansem do ćwierćfinału Australian Open już pobiła swój najlepszy wynik na kortach w Melbourne. Do tej pory jej sufitem była 4. runda.