Kamery przyłapały Sabalenkę. Niebywałe. "Trener nie jest zadowolony" [WIDEO]

Aryna Sabalenka (2. WTA) jest nie do zatrzymania na tegorocznym Australian Open. Do tej pory nie przegrała jeszcze ani jednego seta. W czwartej rundzie zmierzyła się z Amandą Anisimową (442. ATP). I ponownie była wyraźnie lepsza. Bez większych problemów pokonała rywalkę 6:3, 6:2 i awansowała do ćwierćfinału.

Zobacz wideo "To był przełomowy rok Aryny Sabalenki, a Igę Świątek będzie gonił szerszy peleton tenisistek"

Niecodzienny rytuał Aryny Sabalenki przed meczami. "Lubimy robić dziwne rzeczy"

Jeszcze przed rozpoczęciem tego starcia uwagę wielu zwrócił niecodzienny rytuał Białorusinki. Druga rakieta świata kładzie przedmioty na głowie jednego z członków sztabu, a następnie strąca je kopnięciem. Na temat takiego rodzaju przygotowań Sabalenka wypowiedziała się po meczu z Anisimową. I stwierdziła, że stało się to przesądem.

- Po prostu lubimy robić dziwne rzeczy. Zrobiłam to przed pierwszym meczem, który zakończył się zwycięstwem. Myślę, że teraz to rutyna. Nie jest z tego zadowolony (trener - przyp. red.), ale to rozumie - powiedziała Sabalenka. Następnie wspomniała także o przebiegu meczu z Anisimową.

- Jestem bardzo zadowolona z poziomu, który zaprezentowałam. Cieszę się, że odniosłam zwycięstwo. Starałam się zachować koncentrację. Anisimowa to wymagająca rywalka i cieszę się, że widzę ją z powrotem w grze. Życzę jej wszystkiego najlepszego. Uwielbiam tutejszą atmosferę. Mam nadzieję, że zostanę tu do ostatniego dnia - dodała.

W ćwierćfinale Sabalenka zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Mirra Andriejewa (47. WTA) - Barbora Krejcikova (11. WTA). W przypadku kolejnego zwycięstwa Białorusinkę może czekać starcie z Coco Gauff (4. WTA), która wyeliminowała z turnieju Magdalenę Fręch (69. WTA).