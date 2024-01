Sceny w meczu Sabalenki z rewelacją turnieju. Godzina i koniec

Aryna Sabalenka pewnie zmierza po obronę tytułu mistrzyni Australian Open. W niedzielę zapewniła sobie awans do ćwierćfinału i to w sposób, do którego w Australii zaczyna już nas przyzwyczajać. Potężnymi uderzeniami rozbiła Amandę Anisimową (442. WTA) 6:3, 6:2, a mecz zajął jej dokładnie godzinę i sześć minut.

Aryna Sabalenka wyrzuciła rewelację Australian Open. Zabójcza skuteczność

Białoruska tenisistka do meczu z Anisimową spędziła na korcie niecałe trzy godziny i straciła tylko sześć gemów. Rozbijała kolejno Ellę Seidel (173. WTA), Brendę Fruhvirtovą (107. WTA) oraz Łesię Curenko (33. WTA). Z tą ostatnią nie straciła ani jednego gema. Z Amerykanką rosyjskiego pochodzenia miało nie być tak prosto. 22-latka, która w przeszłości dochodziła do półfinału Rolanda Garrosa, po straconym poprzednim sezonie zajmuje dopiero miejsce w piątej setce rankingu, ale już zdążyła pokazać, że jest bardzo groźna, eliminując Ludmiłę Samsonową (14. WTA), Nadię Podoroską (65. WTA) i Paulę Badosę (100. WTA).

Na korcie Sabalenka potwierdziła jednak pełną dominację. Od razu wygrała pierwsze trzy gemy, stawiając rywalkę w trudnym położeniu. Przy stanie 3:1 nagle zaczął padać deszcz i organizatorzy zarządzili kilkunastominutową przerwę na zamknięcie dachu. To również nie zdekoncentrowało zawodniczki z Mińska, która pewnie utrzymywała przewagę własnego serwisu i wygrała pewnie 6:3.

Sabalenka nie ma litości dla rywalek. Kolejny sprint w Australian Open

Drugą partię od razu rozpoczęła od przełamania. Sama zaś imponowała serwisem. Popełniła zaledwie jeden podwójny błąd, choć te do niedawna były jej zmorą. Do tego dołożyła sześć asów. W siódmym gemie ponownie przełamała i wystarczyło wygrać przy własnym podaniu, by zakończyć mecz. Anisimowa próbowała się bronić. Nieoczekiwanie doczekała się jedynego w tym meczu breakpointa, ale Sabalenka szybko sprowadziła ją na ziemię. Obroniła go, a po chwili sama miała piłkę meczową. Pierwszej nie wykorzystała, ale za drugim razem już się nie pomyliła. Mecz zakończyła wynikiem 6:3, 6:2.

Teraz Aryna Sabalenka spokojnie czeka na kolejną przeciwniczkę. W ćwierćfinale może zmierzyć się z inną rewelacją turnieju Mirrą Andriejewą (47. WTA). 16-latka musi jednak najpierw rozprawić się z rutynowaną Czeszką Barborą Krejcokovą (11. WTA).