Eksperci mówią jednym głosem po klęsce Magdy Fręch

Magdalena Fręch (69. WTA) kapitalnie prezentowała się na Australian Open. Polka zaskoczyła wielu i awansowała do czwartej rundy turnieju, gdzie zmierzyła się z Coco Gauff (4. WTA). Tym razem niestety musiała uznać wyższość rywalki. Po nieco ponad godzinie gry przegrała 1:6, 2:6.

Zobacz wideo Czas na medalowy sukces w tenisie na igrzyskach? "Oczekiwania wobec Igi Świątek będą wielkie"

Dziennikarze i eksperci zabrali głos po meczu Magdaleny Fręch z Coco Gauff. "Cudu nie było"

Spotkanie Fręch skomentowali dziennikarze i eksperci. "Tenisowego cudu w niedzielę nie było. Magdalena Fręch ugrała zaledwie trzy gemy z Coco Gauff, która na razie jest w Melbourne jak tornado. Choć tego meczu Polka nie będzie wspominać dobrze, to cały tegoroczny Australian Open w jej przypadku na duży plus. Oby poszła za ciosem" - napisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

"Gauff nie dała dziś żadnych szans Fręch, ale to nic. Serdecznie gratulacje dla Magdy za kapitalny turniej! Drugi tydzień szlema po raz 1. w karierze; 1. triumf z tenisistką z TOP20; Awans w okolice TOP50 i zostanie 2. rakietą Polski. BRAWO!" - dodał Mateusz Wasiewski z WP SportoweFakty.

"Piękna to była droga i piękne to były emocje Magdaleny Fręch! Pierwsze w karierze zwycięstwo z zawodniczką z TOP 20 rankingu WTA; Pierwszy awans do 4. rundy turnieju wielkoszlemowego; Po Australian Open najwyższy ranking w karierze i zostanie 2. rakietą w Polsce" - ocenił komentator Eurosportu Dawid Żbik.

Część statystyk z występu Fręch podał Maciej Trąbski z "Przeglądu Sportowego". "Magdalena Fręch kończy piękny tydzień w Australian Open. Z Coco Gauff nie było punktu zaczepienia. Winnery: 7 - 20; Punkty po 1. serwisie: 47% - 76%; Po 2. serwisie: 44% - 71%; Nie zmienia to faktu, że Polka zrobiła w Melbourne wielkie rzeczy i za to czapki z głów! Po Australian Open oficjalnie będzie 2. rakietą w Polsce" - czytamy.

"Magdalena Fręch pożegnała się z Australian Open po porażce z Coco Gauff w IV rundzie. Polka wyjedzie jednak z Melbourne z podniesionym czołem, pełna optymizmu i nadziei na resztę sezonu! A ja jestem jakoś dziwnie spokojny, że może to być dla niej sezon przełomowy" - dodał Seweryn Czernek z WP SportoweFakty.

"Mecz pod pełną kontrolą Coco Gauff. Wygrana 6:1, 6:2 z Magdaleną Fręch w zaledwie 63 minuty. Niespodzianki nie było, zaskoczenia przebiegiem spotkania również. Wielkie brawa dla Magdy za cały Australian Open bo sprawiła nam dużo radości!" - stwierdził Rafał Smoliński.