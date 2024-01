Trzęsienie ziemi w rankingu WTA. Kapitalne wieści dla Fręch

Ten wyraźny awans da jej miano drugiej najlepszej Polki w rankingu WTA. Na ten moment jest w czołowej 50 zestawienia, po Australian Open będzie na pewno w okolicach tej pozycji. Może ją wyprzedzić maksymalnie kilka zawodniczek.

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Życiowy sukces Fręch na AO

Daria Saville, Caroline Garcia, Anastasija Zacharowa - to zawodniczki pokonane na kortach w Melbourne przez Magdalenę Fręch. Szczególnie zwycięstwo z Francuzką w drugiej rundzie było wyjątkowe. To była jej pierwsza wygrana z zawodniczką z czołowej 20 rankingu WTA. Do tego udało się to zrobić bez straty seta. Garcia jako jedyna rywalka Polki na AO nie wygrała nawet jednej partii.

W czwartej rundzie Fręch grała z Coco Gauff, obecnie czwartą rakietą świata, triumfatorką zeszłorocznego US Open, ale nie miała żadnych szans. Ugrała tylko trzy gemy w całym spotkaniu, które trwało nieco ponad godzinę.

Przed Australian Open Fręch zajmowała 69. miejsce w rankingu WTA. Pewne jest, że zanotuje znaczący awans w tym zestawieniu, maksymalnie o 20 pozycji. To by oznaczało, że znalazłaby się wśród 50 najlepszych tenisistek świata i miałaby pewne miejsce we wszystkich najważniejszych imprezach tenisowych w sezonie.

W rankingu WTA prowadzonym na żywo jest obecnie na 49. miejscu z dorobkiem 1185 punktów (stan na niedzielę, godz. 8:30). Może spaść maksymalnie o trzy pozycje, bo tyle zawodniczek, które grają na AO, jest za jej plecami. Polkę mogą wyprzedzić Anna Kalinska (obecnie 52. miejsce), Dajana Jastremska (62. miejsce) i Francuzka Océane Dodin (75.). Aby znaleźć się przed Fręch w rankingu, Rosjanka i Ukrainka musiałyby awansować do ćwierćfinału. Z kolei Francuzka musiałaby zagrać co najmniej w półfinale. Wszystkie trzy tenisistki zagrają w poniedziałek.

Pewne jest też, że dzięki dobrej grze na AO Fręch będzie drugą najlepszą Polką w rankingu. Oczywiście liderką jest Iga Świątek i to się nie zmieni po wielkoszlemowym turnieju w Melbourne, natomiast Fręch wyprzedzi w zestawieniu Magdę Linette. Poznanianka miała pecha w pierwszej rundzie AO, bo musiała poddać mecz z Caroline Wozniacki z powodu kontuzji. W tym momencie jest ona na 55. miejscu w rankingu WTA.

Na wtorek zaplanowano ćwierćfinały kobiecego Australian Open. W czwartek odbędą się półfinały, a w sobotę wielki finał. Tytułu broni Aryna Sabalenka.